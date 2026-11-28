Asaja situó ayer en 50 céntimos de euro la liquidación media que están recibiendo los agricultores por la fruta de hueso comercializada la campaña de este verano, que estaría 5 céntimos por encima de los costes de producción estimados por la organización agraria. Así lo explicó ayer el coordinador general de la sectorial de la fruta de Asaja Lleida, Jordi Vidal. Afirmó que habrá agricultores que tendrán un balance en números rojos, aquellos que se sitúen en la banda más baja de las liquidaciones. Con un margen tan estrecho entre promedio y costes, alertó que al mínimo problema en la explotación, como afrontar el costes de bajas laborales, también se verán en pérdidas. “Con estas liquidaciones podría parecer que ha sido un buen año, pero la situación es muy distinta, teniendo en cuenta que los costes se han disparado”, dijo.

En esta línea, el presidente de Asaja Catalunya, Pere Roqué, alertó de la delicada situación del sector y afirmó que o se aplica una rebaja de impuestos y de los costes de la Seguridad Social o muchos agricultores no podrán resistir. Lo explicó tras una jornada organizada por Asaja en Lleida sobre las novedades de la Declaración Única Agraria (DUN) de cara a 2027, en la que se puso de relieve, entre otros, el incremento del coste de la mano de obra. Cifró en más de un 35% el incremento de los sueltos en los últimos cinco años, a los que hay que sumar el encarecimiento del gasóleo y de los fertilizantes, entre otros aspectos. Las subidas de gastos han venido acompañadas en la última campaña, recordó, por episodios de calor, factores que comprometen la rentabilidad de las explotaciones.

Pere Roqué puso en valor la capacidad del sector agrario para generar empleo más allá de la campaña de recolección. Explicó que el sector da empleo a más de 20.000 personas durante los meses de verano y mantiene más de 4.000 trabajadores contratados a lo largo del invierno, especialmente por las labores de poda. Por todo, instó a las administraciones a impulsar bonificaciones fiscales y en las cotizaciones de la Seguridad Social que permitan compensar el incremento de los costes de producción y garantizar la continuidad de las explotaciones.