Publicado por Tània Contreras Redactora SEGRE REDACCIÓN Creado: Actualizado:

El precio de los carburantes está dando un respiro a los conductores leridanos, acumulando ocho semanas a la baja después de llegar a tocar los dos euros por litro debido al conflicto en Oriente Próximo. Desde el pasado 1 de octubre, el litro de gasolina ha pasado de marcar de media los 1,806 euros en las estaciones de servicio de la demarcación a estar a 1,446 euros, lo que representa una rebaja acumulada de 36 céntimos (-19,93%), alcanzando niveles que no se veían desde mediados del pasado mes de julio, según los datos publicados por el Geoportal del ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. De esta manera, este combustible consolida el efecto del alivio fiscal aprobado por el Gobierno central, con una rebaja que se situó nuevamente en los 20 céntimos desde el pasado mes de octubre.

Por su parte, el precio medio del litro de gasóleo, que ya contaba con este descuento de 20 céntimos por litro desde inicios de septiembre, ha descendido en las últimas ocho semanas en 18,1 céntimos (-9,69%), al pasar de los 1,868 euros por litro a 1,687 euros. Esta evolución desigual amplía la distancia entre ambos combustibles en los surtidores leridanos. Mientras que a principios de octubre el gasóleo era 6,2 céntimos más caro que la gasolina, a finales de noviembre la diferencia alcanza los 24,1 céntimos por litro.

Para los conductores, esta corrección a la baja supone un ahorro de 18 euros al llenar un depósito estándar de 50 litros de gasolina (que pasa de 90,30 a 72,3 euros) y de 9,05 euros en el caso de un tanque de gasóleo de la misma capacidad (de 93,40 a 84,35 euros). No obstante, llenar el depósito es aún hasta unos 19 euros más caro que hace un año.

El descenso responde a la combinación de las medidas fiscales aprobadas por el Ejecutivo y la evolución de los mercados mayoristas internacionales. El 1 de octubre entró en vigor el decreto ley aprobado por el Gobierno dentro del tercer paquete de medidas para hacer frente al impacto por el conflicto en Irán, que aplicó una rebaja directa de 20 céntimos por litro sobre el Impuesto Especial de Hidrocarburos. Esta medida supuso un recorte fiscal adicional de 15 céntimos para la gasolina –que en septiembre contaba con una bonificación de 5 céntimos–, mientras que en el gasóleo mantuvo el descuento ya vigente. Aunque el calendario inicial del decreto preveía reducir la ayuda a 13 céntimos en noviembre, el repunte interanual de los carburantes por encima del 15% activó la cláusula de salvaguarda para prorrogar la bonificación máxima de 20 céntimos durante todo el mes. A este factor fiscal se suma la moderación de los márgenes de refinado tras las tensiones geopolíticas registradas en Oriente Próximo al inicio del otoño, así como la menor demanda estacional de gasolina frente a la rigidez del consumo de gasóleo por el transporte profesional y la calefacción.