El Hiopos Lleida planta cara a todo un Valencia Basket
Los leridanos han luchado por la victoria hasta el último minuto en un partido de poca anotación
El Hiopos Lleida ha empezado muy bien dominante el marcador hasta el final del primer cuarto, liderados por Oriola y Paulí. Valencia ha ido de menos a más y ha acabado ganando por la mínima 19-20.
En el segundo cuarto, el Hiopos Lleida ha sido negado en ataque y la Valencia ha cogido ventaja rápidamente 23-30. Después de un intercambio de parciales, la diferencia se ha quedado igual con el 30-37 al descanso.
En la reanudación, el Valencia ha intentado romper el partido llegando a la máxima diferencia de 16 puntos (31-47) al inicio del cuarto. El Hiopos Lleida ha intentado quedarse en torno a los diez puntos para continuar dentro del partido, el cuarto ha acabado con un 47-58.
En el último cuarto, los de Encuentra han buscado la remontada con la ayuda del Barris Nord. Walden y Muric se han sumado a Oriola, que ha conseguido 16 rebotes, y dentro del último minuto se han situado a seis puntos, pero Valencia ha cerrado muy bien el partido para llevarse la victoria con el 67-76 definitivo.