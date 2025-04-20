El Hiopos Lleida planta cara a todo un Valencia Basket

Publicado por Jordi Argilés Creado: Actualizado:

El Hiopos Lleida ha empezado muy bien dominante el marcador hasta el final del primer cuarto, liderados por Oriola y Paulí. Valencia ha ido de menos a más y ha acabado ganando por la mínima 19-20.

En el segundo cuarto, el Hiopos Lleida ha sido negado en ataque y la Valencia ha cogido ventaja rápidamente 23-30. Después de un intercambio de parciales, la diferencia se ha quedado igual con el 30-37 al descanso.

En la reanudación, el Valencia ha intentado romper el partido llegando a la máxima diferencia de 16 puntos (31-47) al inicio del cuarto. El Hiopos Lleida ha intentado quedarse en torno a los diez puntos para continuar dentro del partido, el cuarto ha acabado con un 47-58.

En el último cuarto, los de Encuentra han buscado la remontada con la ayuda del Barris Nord. Walden y Muric se han sumado a Oriola, que ha conseguido 16 rebotes, y dentro del último minuto se han situado a seis puntos, pero Valencia ha cerrado muy bien el partido para llevarse la victoria con el 67-76 definitivo.