El Atlètic Lleida se lleva un partido loco (1-2)

El partido ha empezado sin un claro dominio de la posesión, pero, en el minuto 7, una falta lanzada por Marcel Samsó con pierna izquierda ha acabado en el fondo de la red (0-1). El Atlètic Lleida ha seguido atacando y, un minuto después, Wilber y Boris han dispuesto de varias ocasiones de peligro. El Europa B ha estado buscando las pelotas rápidas y Joanet, para cortar un contraataque en el minuto 19, ha visto la amonestación. Un servicio de esquina servido por Samsó ha producido una acción de peligro del filial escapulado donde Buba ha estrellado la pelota en el palo de Pau Torres. Aunque los porteros no han tenido que intervenir mucho, ambos equipos han ocasionado mucho peligro en las áreas y las defensas han tenido que estar atentas para contrarrestarlo. En el minuto 39, Joanet ha querido decir la suya con un chute desde el punto de penalti, pero que ha chocado con Damià que lo ha rehusado a servicio de esquina. Los instantes finales de la primera mitad han sido favorables al conjunto de la tierra firme con muchas llegadas por parte del conjunto dirigido por Gabri.

La segunda mitad ha iniciado también con idas y venidas, con llegadas por parte de los dos conjuntos en un segundo tiempo que ha presentado una alta intensidad. Varias llegadas de Wilber, Moró y Sule han estado poniendo peligro durante el primer cuarto de hora de la reanudación aunque no han podido aumentar la ventaja en el marcador al encontrarse con un filial europeísta apuesto en defensa. Un contraataque de la Europa B ha acabado condicionando el partido al minuto 69, ya que Buba ha estado muy rápido y Joanet, con tarjeta, ha ido al suelo y ha visto la segunda amarilla marchante así del terreno de juego. Además, Samsó ha sido sustituido habiendo pedido él el cambio por una posible lesión muscular. Los últimos minutos de partido han sido de dominio de la Europa B y, en una serie de infortunios, Buba ha visto portería para poner el empate a diez minutos del final (1-1). El Atlètic Lleida no ha bajado los brazos y ha dispuesto de dos acciones seguidas, una de Wilber fallando la mano a mano y Alcalà que no ha conseguido robar la pelota bajo la línea. Cuando más presionaba la Europa B, Paz Torres ha emergido con varios paros claves. En una de estas, ha iniciado un contraataque que Unai Jodar ha culminado y le ha dejado el gol en bandeja a Sule que no ha perdonado (1-2). Y después del gol, ha vuelto la tónica de los últimos minutos, Pau Torres volviendo a hacer paros importantísimos para mantener el resultado. Finalmente, el colegiado ha silbado el final del partido con el resultado final de 1 a 2.

Ahora mismo con esta victoria el Atlètic Lleida se sitúa tercero con 52 puntos y empieza a asegurar las plazas de Play-Off. La próxima semana será turno de recibir en el Vilassar de Mar en el Ramon Farrús el domingo a las 12.00.