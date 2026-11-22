Publicado por GUILLEM MONTARDIT Creado: Actualizado:

Los leridanos han sumado un punto al campo de la Montanyesa (1-1) en un partido que se habían adelantado justo antes del descanso gracias a un gol de Moha. A pesar de disponer de ocasiones para ampliar la ventaja, los locales han acabado encontrando el empate en el minuto 80 con una falta directa.

El partido ha empezado con un juego pausado, sin dominio de cabeza de los dos equipos. Al 40, los leridanos han empezado a disfrutar de ocasiones mediante dos voleas de Juan Agüero y Moha, que ha acabado sacando al portero barcelonés. En escasos minutos del final de la primera parte, una pasada de la muerte de Youssef ha permitido a Moha abrir el marcador (0-1).

La segunda mitad ha iniciado con una falta de la Montanyesa que, entre Puyod y Gerard, lo han salvado sobre la línea. Los de Beltrán no se han querido quedar de brazos cruzados y, al 62, mediante un servicio de esquina, Jaume Pascual ha estrellado una pelota en el travesaño. Los de Nou Barris han llevado el ritmo de la segunda parte y, al 80, con una falta directa han puesto el empate (1-1).

Con este empate, el Atlètic Lleida escala hasta la tercera posición y la semana que viene volverá al Camp d'Esports para enfrentarse al Vilassar.