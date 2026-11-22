Publicado por GUILLEM MONTARDIT Creado: Actualizado:

El Lleida se ha impuesto al Pardinyes (2-0) en un partido dominado por los de Lamesa, que han encontrado en Adri Fernández a su gran protagonista. Con dos goles, uno a cada mitad, el delantero ha encauzado una victoria que ha hecho justicia al dominio local.

El partido ha empezado con un Lleida dominador, que ha llevado la iniciativa desde los primeros minutos, delante de un Pardinyes bien posicionado defensivamente y que ha sabido resistir las primeras embestidas locales. Los de Lamesa, sin embargo, no han dejado de insistir y han generado varias ocasiones de peligro, con múltiples remates de Adri y José Luis. La insistencia ha tenido recompensa en el minuto 40, cuando Adri Fernández ha conseguido abrir el marcador y avanzar los locales (1-0).

A la reanudación, el guion se ha mantenido con un Lleida que ha salido decidido a ampliar distancias. Los del Campo de Deportes han seguido buscando la portería rival, pero se han encontrado con un Jordi Gaona muy acertado, que ha evitado que los locales ampliaran la ventaja en varias ocasiones.

Finalmente, en el minuto 64, Adri Fernández ha vuelto a aparecer para firmar su doblete con un gran chute que ha acabado en el fondo de la red (2-0). Con el marcador favorable y un partido marcado por varias interrupciones en los últimos minutos, se ha llegado al final del partido con la victoria del Lleida.

El Lleida suma ya ocho victorias de ocho posibles y sigue líder invicto del grupo 29 de la Cuarta Catalana.