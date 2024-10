Àngel Porta Closa

Ha mort cristianament el dia 7 d’octubre als 85 anys.

La seva esposa, Maria Dolors Gaset; fills, Carles i Gemma, Ramon i Sílvia, Josep i Carme, Àngel i Myriam; germana, Rosina Porta, i cunyats, Baptista Petit, Josep Maria Gaset i Paquita Vilaró; els seus nets, Marina, Pol, Maria, Victòria, Pau, Guillem, Laura, Max i Clàudia.Us fem saber que l’Àngel és mort. El vetllarem al tanatori de Vila-sana, segurament a partir del migdia (al tancament d’aquest diari encara no ho sabíem).L’enterrament serà demà dimecres. Us farem saber l’hora oportunament.Us preguem una oració per la seva ànima i, entre tots, li desitgem un magnífic viatge. L’estimàvem i l’estimarem.