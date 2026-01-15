Universitarios de Barcelona y Tarragona en Lleida: “poca gente quiere venir, pero luego poca gente quiere irse”

Nayade y Blana son originarias de Igualada, Jana de Girona y Jin, de L’Arboç. Todas cursan primero del grado de Educación Primaria Bilingüe y ninguna de ellas escogió la Universidad de Lleida como primera opción, sino como segunda o incluso tercera. Reconocen que preferían estudiar en Barcelona, Girona y Tarragona, pero tras casi un cuatrimestre en la UdL están satisfechas, aunque recalcan que los estudios “no son tan fáciles”. “Muy poca gente quiere venir a Lleida, pero luego muy poca gente se quiere ir”, afirman

Más de la mitad de universitarios con residencia en Lleida estudian en la UdL

De los 9.487 universitarios con residencia en la demarcación de Lleida en el curso 2023-2024, más de la mitad estudiaban en la Universitat de Lleida (UdL). En concreto, 5.325, según el Institut d’Esradística de Catalunya, frente a otros 4.160 optaron por ir a otras universidades, mayoritariamente a las de Barcelona (un 86,2%).

Asimismo, según Idescat también estudian en Lleida 4.050 universitarios no residentes en ninguna de las comarcas leridanas, de los cuales 1.335 tienen registrado su domicilio en la demarcación de Barcelona, 860 en la de Tarragona, 180 en la de Girona y 1.680 de fuera de Catalunya. Además, de otros 270 alumnos de la UdL no consta lugar de residencia.

Ámbitos territoriales

Por ámbitos territoriales, 4.935 universitarios con residencia en las comarcas del llano estudian en Lleida y 3.190, fuera, la gran mayoría en universidades del área metropolitana de Barcelona (2.380). La estadística constata que todos los estudiantes con domicilio en el Alt Pirineu i Aran, 1.305, estudiaban ese curso fuera de su ámbito de residencia, en la que solo hay la titulación de INEF. De estos, ‘solo’ 315 en la UdL mientras que 825 prefirieron el área metropolitana.

Además de los 5.325 residentes de las comarcas de Lleida que estudian en la UdL, hay 2.134 que lo hacen en universidades del Barcelonès, y otros 900 en el Vallès Occidental. Asimismo,, hay 1.615 del Segrià que estudian fuera (845 en el Barcelonès, 315 en el Vallès Occidental y 130 el Tarragonès, entre otros lugares)