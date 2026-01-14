Más de la mitad de universitarios con residencia en Lleida estudian en la UdL: "es más familiar y Barcelona, más fría"

De los 9.487 universitarios con residencia en la demarcación de Lleida en el curso 2023-2024, más de la mitad estudiaban en la Universitat de Lleida (UdL). En concreto, 5.325, según el Institut d’Esradística de Catalunya, frente a otros 4.160 optaron por ir a otras universidades, mayoritariamente a las de Barcelona (un 86,2%).

Más de la mitad de los estudiantes con residencia registrada en la provincia estudian en la Univesitat de Lleida (UdL), según datos del Institut d'Estadística de Catalunya (Idescat) correspondientes al curso 2023-2024. En concreto, de los 9.487 universitarios con domicilio en Lleida 5.325 (un 56%) estudian también en Lleida mientras que los otros 4.160 cursan estudios universitarios en centros de fuera de la provincia, de los cuales 3.590 en la de Barcelona (lo que supone un 86,2%), 425 en la de Tarragona y 145, en la de Girona.

Asimismo, según Idescat también estudian en Lleida 4.050 universitarios no residentes en ninguna de las comarcas leridanas, de los cuales 1.335 tienen registrado su domicilio en la demarcación de Barcelona, 860 en la de Tarragona, 180 en la de Girona y 1.680 de fuera de Catalunya. Además, de otros 270 alumnos de la UdL no consta lugar de residencia.

Por ámbitos territoriales, 4.935 universitarios con residencia en las comarcas del llano estudian en Lleida y 3.190, fuera, la gran mayoría en universidades del área metropolitana de Barcelona (2.380). La estadística constata que todos los estudiantes con domicilio en el Alt Pirineu i Aran, 1.305, estudiaban ese curso fuera de su ámbito de residencia, en la que solo hay la titulación de INEF. De estos, ‘solo’ 315 en la UdL mientras que 825 prefirieron el área metropolitana.

Además de los 5.325 residentes de las comarcas de Lleida que estudian en la UdL, hay 2.134 que lo hacen en universidades del Barcelonès, y otros 900 en el Vallès Occidental. Asimismo,, hay 1.615 del Segrià que estudian fuera (845 en el Barcelonès, 315 en el Vallès Occidental y 130 el Tarragonès, entre otros lugares).

Lleida capital

En cuanto a los universitarios con residencia en Lleida ciudad, hay 2.230 que estudian en la UdL y 1.100 que están matriculados en universidades de fuera del municipio, más de la mitad en Barcelona (575), otros 135 en Cerdanyola, 90 en Tarragona, 45 en Terrassa, 40 en Reus, 40 en Manresa y 35 en Vic, entre otros municipios.

«Lleida es más familiar y Barcelona, más fría»

Laia Mesa- S.E.

Laia Mesa es natural de Miralcamp y actualmente está cursando tercero del doble grado de Educación Infantil y Primaria en la Universitat de Lleida. Explica que escogió estudiar en la capital del Segrià porque siempre le ha gustado la ciudad, donde ahora vive porque le resulta más práctico, ya que tiene clase mañana y tarde y también trabaja. Argumenta que Lleida “es más familiar y Barcelona es más fría” y remarca que le gusta la UdL porque siente que es una universidad “más próxima, que es lo que me gusta para estudiar”. Además, añade que quería estar cerca de la familia.

«Preveía ir a la UdL, pero para Química vi mejor Tarragona»

Albert Drudes

Albert Drudes es un joven de Lleida ciudad que cursa cuarto de Ingeniería Química en la Rovira i Virgili de Tarragona. Preveía hacerla en la UdL, los dos primeros cursos en Cappont (las ingenierías de la EPS tienen un tronco común) y los últimos en Igualada. Una profesora le aconsejó que cursara un grado íntegramente de esta especialidad. Tras valorarlo, le pareció lo mejor, y entre Tarragona y Barcelona optó por la primera. Está satisfecho y tiene claro su futuro: “Primero hacer un máster, y después mi sueño es ir a trabajar al extranjero”. “Quiero conocer otras culturas”, dice. Casi cada fin de semana viene a Lleida, pero destaca que “los trenes funcionan cada vez peor”.

«Poca gente quiere venir, pero luego poca gente quiere irse»

Nayade y Blana son originarias de Igualada, Jana de Girona y Jin, de L’Arboç. Todas cursan primero del grado de Educación Primaria Bilingüe y ninguna de ellas escogió la UdL como primera opción, sino como segunda o incluso tercera. Reconocen que preferían estudiar en Barcelona, Girona y Tarragona, pero tras casi un cuatrimestre en la UdL están satisfechas, aunque recalcan que los estudios “no son tan fáciles”. “Muy poca gente quiere venir a Lleida, pero luego muy poca gente se quiere ir”, afirman