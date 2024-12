Lourdes Solé i Barranquero

Que morí als 28 anys, víctima d’embaràs ectòpic, el qual fou diagnosticat erròniament com a avortament per un metge i com a tall de digestió per un altre.

No podien defugir ni les mancances ni les adversitats, però sí que eren capaços d’aprendre d’elles i fent-ho evitaven el que no calia, posaven fre a l’innecessari, cosa que els gratificava.