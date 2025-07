Josep Maria Bonastre Badia

Ha mort cristianament el 26 de juny del 2025 als 80 anys.

“He recollit més del que he sembrat. Els que he tingut al costat, acompanyant-me al llarg de la meva vida, ho heu fet possible. Per a tots vosaltres: Gràcies.”

La família us agraeix el suport que hem rebut tots aquests dies. El trobarem a faltar perquè era un Home bo, el tindrem present en el nostre record.

La cerimònia religiosa tindrà lloc avui divendres dia 27, a les 18.30 hores, a l’església parroquial Sant Pau de Narbona d’Anglesola.

( Anglesola, 27 de juny del 2025 )