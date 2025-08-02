Arturo Virgili de la Torre
(PADRINET)
Descansà en pau el dia 1 d’agost del 2025 als 90 anys.
La seva germana, M. Pilar; nebot, Salvador; neboda política, Stefania; neboda neta, Angelica us agraeixen les mostres de condolença rebudes.
Assabenten llurs amics i coneguts de tan sentida pèrdua i els preguen una oració per l’etern descans de la seva ànima i l’assistència a la cerimònia religiosa que tindrà lloc avui dissabte dia 2, a les 10.00 hores, a la Sala Ecumènica del Tanatori Jardí La Lleidatana, per la qual cosa els quedaran molt reconeguts.
( D. M. : Tanatori Jardí La Lleidatana. Camí de Montcada, s/n. Sala 5. Lleida, 2 d’agost del 2025 )