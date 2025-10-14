Maria Montserrat Terrado Benseny
VÍDUA DE JUAN JOSÉ VILLANUEVA BERRUEZO
Ha mort el dia 13 d’octubre del 2025 als 92 anys.
Els seus fills Jordi, Xavi, Joan Carles i Dani; filles polítiques Ma. Rosa, Ma. José, Xaro i Adriana; i nets Marina, Roger, Judith i Gerard demanem un record pel seu descans.
La cerimònia religiosa tindrà lloc avui, a les 16.00 hores, a la Sala Ecumènica del Tanatori Jardí la Lleidatana.
( D. M. : Tanatori Jardí La Lleidatana. Camí de Montcada, s/n. Sala 7. Lleida, 14 d’octubre del 2025 )