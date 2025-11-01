Joan Mangues Jaime
Tots els membres del Consistori i de l’equip de treballadors de l’Ajuntament de Torrefarrera fem arribar la nostra abraçada i més sentit condol al regidor Josep Ramon Mangues i família tota pel traspàs del seu estimat germà.
La cerimònia pel seu comiat tindrà lloc avui dissabte dia 1 de novembre, a les 16.00 h, a l’església de l’Exaltació de la Santa Creu de Torrefarrera.
( D. M. : Vetllatoris La Lleidatana. Sala 5. Camí de Montcada, s/n. Lleida. Torrefarrera, 1 de novembre del 2025 )