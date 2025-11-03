Paco Farré Forns
Ha mort cristianament el dia 2 de novembre del 2025 als 77 anys.
La seva esposa, Teresa; fills, Sergi i Montse, Silvia i Ramon; neta, Laia; germans, Ramon i Joan; cunyats, nebots i família tota assabenten els seus amics i coneguts de tan sentida pèrdua i els preguen una oració per l’etern descans de la seva ànima.
La cerimònia religiosa tindrà lloc avui dilluns dia 3, a les 17.00 hores, a la Sala Ecumènica del Tanatori Jardí La Lleidatana.
( D. M. : Tanatori Jardí La Lleidatana. Camí de Montcada s/n. Sala Montcada. Lleida, 3 de novembre del 2025 )