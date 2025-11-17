Antonia Villar Mena

VIUDA DE BENJAMÍN ALCALDE MARTÍNEZ

Falleció cristianamente el día 16 de noviembre de 2025

Sus hijos, José Antonio y Montse; hijos políticos, Mª Dolores y Juanma; nietos, Ana, Albert e Irene; sobrinos y demás familia ruegan una oración por el eterno descanso de su alma.

La ceremonia religiosa tendrá lugar hoy, a las 11.30 horas, en la Sala Ecuménica del Tanatori Jardí La Lleidatana.

( D. M. : Tanatori Jardí La Lleidatana. Camí de Montcada, s/n. Sala 7. Lleida, 17 de noviembre del 2025 )