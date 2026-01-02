Una empresa proyecta extraer leonardita 68 años en una mina a cielo abierto en Almatret

La empresa Eneripromo, con domicilio en Alcarràs, proyecta explotar durante 68 años una mina de leonardita ubicada en La Plana de Magí de Almatret y extraer de ella anualmente 54.000 toneladas de este residuo del lignito para comercializarlo en el sector agrario, donde se utiliza como abono para vegetales y para mejorar la capacidad de retención de agua de los suelos.

Si se acaba materializando, el proyecto, que se encuentra en fase de consulta pública hasta el 27 de febrero en la sede electrónica de la conselleria de Empresa y Trabajo, supondrá la primera experiencia de aprovechamiento de ese residuo de la actividad en Lleida, algo que esa firma lleva años haciendo en zonas cercanas como la cuenca de Mequinensa.

“La leonardita es un material orgánico derivado de la descomposición parcial de la materia vegetal que se encuentra en depósitos de lignito. Es rica en ácidos húmicos y otros compuestos orgánicos, y tiene un contenido relativamente alto en compuestos de carbono e hidrocarburos”, expone el proyecto de explotación, que anota que “la leonardita es un intermediario en el proceso de formación del carbón y el petróleo” que “se extrae como subproducto de la explotación del lignito”, que tiene “aplicaciones agrarias e industriales” y cuya presencia en escombreras de escorias, como esta, “tiene un fuerte impacto ambiental y paisajístico”.

Los dos acopios de restos de lignito de las minas de San José y de Los tres mineros que Carbonífera del Ebro amontonó en El Pla de Magí de Almatret ocupan 24,5 hectáreas, suman un volumen de más de 2,5 hm3 y generan lixiviados: escorrentías de ácidos húmicos y fúlvicos y de metales como el hierro y el aluminio susceptibles de contaminar los acuíferos y las aguas superficiales.

La leonardita s’extreu amb potents excavadores. - ENERIPROMO

Eneripromo, cuyo estudio de impacto ambiental ve “asumibles” las emisiones de polvo y de ruido de la actividad, prevé restaurar con arbolado la zona, ahora sin vegetación. Presenta el proyecto como la “eliminación de un pasivo ambiental” y como una “recuperación paisajística” que reduce el riesgo de incendio en el área de la escombrera.

La empresa prevé realizar las extracciones con excavadoras que trabajarán de sol a sol de otoño a primavera y de 8.00 a 20.00 horas en verano. “No se requieren excavaciones profundas ni el uso de explosivos” y eso “elimina la generación de vibraciones y minimiza la contaminación acústica”, señala el estudio de impacto.

Los trabajos previos de la empresa promotora calculan que la densidad de la leonardita es de 1.800 kg/m3 de tierra extraída, lo que, con la previsión de exctraer 54.000 toneladas anuales, apunta a un volumen de extracción de 38.000 m3/año.

“El ritmo de extracción y de expedición de la leonardita será totalmente adaptable a la demanda del mercado” y “la producción y comercialización del material se organizará mediante comandas anticipadas para evitar la acumulación”, explica el plan de ejecución, que prevé que la distribución del producto sea efectuada por empresas de transporte ajenas a la explotación minera.

La empresa estudia “habilitar puntos de almacenamiento estratégicos en zonas próximas a los principales consumidores”.