María Luisa Mercé Goset

VIUDA DE RAMIRO GARCÍA CARRASCO

Ha fallecido cristianamente el día 9 de diciembre de 2025a los 98 años.

Sus hijos, María Luz, Manuel, Ramiro (†) y Luis Carlos; hijos políticos, José María, María Jesús, Montse y Silvia; nietos, biznietos, sobrinos y demás familia os agradecen las muestras de pésame recibidas y os piden una oración por el eterno descanso de su alma.

La ceremonia religiosa tendrá lugar mañana jueves día 11, a las 16.00 horas, en la Sala Ecuménica del Tanatori Jardí de La Lleidatana.

( Lleida, 10 de diciembre de 2025. D. M. : Tanatori Jardí La Lleidatana. Camí de Montcada, s/n. Sala 11. (El velatorio tendrá lugar en el siguiente horario: Día 10 de las 17. 00 a las 21. 00 h. Día 11 de las 10. 00 a las 13. 00 h. ). )