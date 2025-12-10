María Teresa Martínez Ortiz

VIUDA DE JOAQUÍN CAVA ALMUZARA

Ha fallecido cristianamente el 9 de diciembre de 2025 a los 86 años.

Sus hijos, Cuca y Francisco, Joaquín, Chema, Julián e Irene; nietos, Álvaro, María, Inés, Joaquín, Ana, María, Pablo y Mateo; hermanos, José y Ana, Salvador; cuñados, María Cruz y Javier, Ana e Ignacio; sobrinos, primos, demás familia, amigos y su perrita Sam.

Al comunicar a sus amigos y conocidos tan sentida pérdida les ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. La ceremonia religiosa tendrá lugar hoy miércoles día 10, a las 17.00 horas, en la iglesia parroquial de San Lorenzo de Lleida, por todo lo cual les quedarán muy reconocidos.

( D. M. : Tanatori Jardí La Lleidatana. Camí de Montcada, s/n. Sala Segrià. Lleida, 10 de diciembre de 2025 )