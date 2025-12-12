José Luis Manchini Carmona
Descansà en pau l’11 de desembre del 2025 a l’edat de 78 anys.
La seva esposa, Rosa Maria Vidal Prats; fills, Clàudia i Diego; neta, Adriana; germans, Gustavo (†) i Francesca; cunyades, Maria (†) i Montserrat; nebots, família tota i amics us agraeixen les mostres de condolença.
La cerimònia religiosa tindrà lloc avui, a les 12.30 hores, a la Sala Ecumènica del Tanatori Jardí La Lleidatana.
( D. M. : Tanatori Jardí La Lleidatana. Camí de Montcada, s/n. Sala 1. Lleida, 12 de desembre del 2025 )