Mn. Ramon Prat Pons
Descansà en la Pau del Senyor el dia 18 de gener del 2026 als 80 anys.
Els teus nebots, Ferran i Míriam, Marta i Alfredo, Eduard i Marta, Anna i Josep, Sílvia i Ricard, Neus i Jesús, renebots i família tota us agraeixen les mostres de condolença rebudes.
Assabenten llurs amics i coneguts de tan sentida pèrdua i els preguen una oració per l’etern descans de la seva ànima i l’assistència a la cerimònia religiosa que tindrà lloc avui dilluns dia 19, a les 11.15 h, a l’església parroquial de Santa Maria Magdalena, per la qual cosa els quedaran molt reconeguts.
( D. M. : Tanatori Jardí La Lleidatana. Camí de Montcada, s/n. Sala Montcada. Lleida, 19 de gener del 2026 )