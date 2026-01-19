SEGRE
última hora

S'eleven a 39 les víctimes mortals de l'accident ferroviari d'Adamuz

Mn. Ramon Prat Pons

Descansà en la Pau del Senyor el dia 18 de gener del 2026 als 80 anys.

Els teus nebots, Ferran i Míriam, Marta i Alfredo, Eduard i Marta, Anna i Josep, Sílvia i Ricard, Neus i Jesús, renebots i família tota us agraeixen les mostres de condolença rebudes.

Assabenten llurs amics i coneguts de tan sentida pèrdua i els preguen una oració per l’etern descans de la seva ànima i l’assistència a la cerimònia religiosa que tindrà lloc avui dilluns dia 19, a les 11.15 h, a l’església parroquial de Santa Maria Magdalena, per la qual cosa els quedaran molt reconeguts.

( D. M. : Tanatori Jardí La Lleidatana. Camí de Montcada, s/n. Sala Montcada. Lleida, 19 de gener del 2026 )

Titulars del dia

* camp requerit
Subscriu-te a la newsletter de SEGRE

El més llegit

tracking