El eclipse de sol del 12 de agosto se verá a la perfección en dos comarcas de Lleida
Los segundos de totalidad del eclipse total serán aproximadamente a las 20:29 de la noche de este miércoles de verano
El eclipse total de sol del miércoles 12 de agosto será el primero visible desde toda la península Ibérica en más de un siglo. El fenómeno la cruzará de oeste a este y se podrá ver en varias provincias, entre ellas la de Lleida.
El eclipse se verá al anochecer de aquel día. Se iniciará a las 19:34 y concluirá cuando se ponga el sol de manera definitiva. El inicio y el fin de totalidad, los momentos en que la luna se ve sobrepasar el sol, durará sólo un instante- será de tan sólo uno segundos.
Hay dos comarcas que verán la totalidad de inicio a fin con más claridad que otros: Segrià y Garrigues. El resto podrán apreciar el eclipse en máxima totalidad en las 20:29. Les localidades del norte de la provincia lo vivirán, aproximadamente, dos minutos antes.