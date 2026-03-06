El eclipse de sol del 12 de agosto se verá a la perfección en dos comarcas de Lleida

Publicado por Alba Mateu Barrufet Creado: Actualizado:

El eclipse total de sol del miércoles 12 de agosto será el primero visible desde toda la península Ibérica en más de un siglo. El fenómeno la cruzará de oeste a este y se podrá ver en varias provincias, entre ellas la de Lleida.

El eclipse se verá al anochecer de aquel día. Se iniciará a las 19:34 y concluirá cuando se ponga el sol de manera definitiva. El inicio y el fin de totalidad, los momentos en que la luna se ve sobrepasar el sol, durará sólo un instante- será de tan sólo uno segundos.

Hay dos comarcas que verán la totalidad de inicio a fin con más claridad que otros: Segrià y Garrigues. El resto podrán apreciar el eclipse en máxima totalidad en las 20:29. Les localidades del norte de la provincia lo vivirán, aproximadamente, dos minutos antes.