Un ejército de 175 voluntarios rescata 30 kilómetros de senderos históricos de la Serra de la Llena de Juncosa

Recuperar los antiguos caminos que conducen a la Serra de La Llena fue el objetivo de los 175 voluntarios que el pasado domingo acudieron a retirar árboles caídos, rocas y desbrozar ramas y matorrales que impedían el paso por los senderos después de meses de lluvias y días de fuertes vientos. Los hicieron cargados de rastrillos, motosierras y herramientas, distribuidos en 25 equipos integrados por entre 6 y 7 personas que recorrieron la sierra y que salieron desde El Vilosell, La Pobla de Cérvoles, Juncosa, Uldemolins y Vilanova de Prades, estos dos últimos en Tarragona.

La jornada de voluntariado permitió hacer transitables unos 30 kilómetros de senderos. El ayuntamiento de Juncosa fue el organizador del evento, que llega a su segunda edición después de que el pasado año se celebrara con éxito, promovido por el consistorio de La Pobla de Cérvoles. Colaboraron entidades excursionistas y ecologistas que recorrieron la sierra desde la punta del Curull hasta Les Crestes en un recorrido de unos 15 kilómetros, según explicó uno de los promotores de la iniciativa, el historiador local Manel Correa.

Els voluntaris es van distribuir en vint-i-cinc equips. - FOTOGRAFIES CEBG

Los voluntarios actuaron en caminos históricos como los que unen La Pobla de Cérvoles con El Vilosell o Juncosa con Ulldemolins. También señalizaron el camino de La Pobla a Ulldemolins para que se convierta en sendero local en 2027 y actuaron en el Barranc dels Forns, de unos 15 Km y situado en el municipio de La Pobla, donde se encuentran algunos hornos de vidrio de la Edad Moderna. Rehabilitaron unos 2 Km para su promoción turística. Correa indicó que en el Camí de la Vall de El Vilosell se descubrieron tramos construidos con piedra. Es un antiguo camino de herradura, como los muchos utilizados en la antigüedad como medio de comunicación y transporte que se quieren recuperar ahora para el senderismo.

La jornada finalizó en Juncosa, donde el consistorio ofreció una cassola de tros a los participantes en la iniciativa. Según Correa, tras el éxito de esta segunda edición ya se piensa en la tercera, a primeros de 2027 y que tendrá como objetivo la señalización y descripción histórica de las rutas recuperadas para que salgan en los mapas. Correa indicó que los caminos empedrados que se quieren recuperar se usaban hace años como un acceso desde Lleida al Priorat o a la Conca de Barberà.