Las tres comarcas más ricas y las tres con menos renta de la provincia de Lleida según El Informe Social 2025 de la Generalitat

Publicado por Alba Mateu Barrufet Creado: Actualizado:

La renta media mensual en las comarcas de la provincia de Lleida revelan que la Vall d'Aran es la más rica. Con una renta media de 3.301 euros mensuales ingresados por hogar, se posiciona primera en el ranking según el Informe Social 2025 llevado a cabo por la Generalitat. La siguen la Segarra – con una media de 3.175 euros de renta por casa- y el Pla d'Urgell – con 3.150 euros de renta por hogar en el mes.

A pesar de los datos, si hablamos de los euros gastados en el mes en coste de vida el top tres cambia. La Segarra posiciona primera con una media de 3.237 euros mensuales, seguido por el Pla d'Urgell con una media de 3.224 euros y finalmente la Vall d'Aran con 3.184 euros por término medio.

Les comarcas con menor renta mensual por término medio en Lleida son el Alta Ribagorça – 2.843 euros mensuales-, las Garrigues -2.688 euros en el mes- y el Alt Urgell-2.587 euros mensuales. Según los datos de la Generalitat, en coste de vida hay las mismas comarcas con el mismo orden.

Los costes de vida más caros de las comarcas

Los costes de vida de cada comarca varían en la cantidad de gastos y en que se invierte. El mapa permite comprobar que el gasto principal de los hogares es el de vivienda, que incluye el hogar, la luz, el agua y el combustible.

Les tres comarcas con el coste de vida más elevado coinciden también con este criterio. La Segarra paga una media de 1.048 euros en el mes, el Pla d'Urgell 1.045 euros en el mes y la Vall d'Aran paga una media de 1.005 euros mensuales. Este es el coste más caro que tienen.

Comparándolo con las tres comarcas con la renta y el coste de vida más bajas, vemos que el gasto principal también recae en la vivienda. La diferencia invertida en este coste es destacable: el Alta Ribagorça invierte una media de 960 euros mensuales; Garrigues gasta 940 euros mensuales por término medio; y lo Alt Urgell, a pesar de ser la última del ranking en coste de vida y renta medias mensuales, es la que más gasto tiene con una media de 991 euros mensuales.

Para ver claramente el gasto que hay en los hogares en el tema de vivienda en Lleida, es imprescindible destacar que el segundo coste de vida más caro es el de alimentos y en todas las comarcas, sean las más o menos ricas, el coste es de aproximadamente 500 euros menos que la vivienda. Es decir, una comarca que, redondeando, se gasta 1000 euros mensuales por término medio en vivienda, se gastará 500 en comer. Otra que gasta 900 euros en pagar su hogar, gastará aproximadamente 400 en alimentos.

Si se mira desde un punto de vista provincial, Lleida tiene un gasto de 1.051 euros mensuales por término medio en la categoría de vivienda, siendo el coste de vida más caro. El segundo más caro también es el de alimentación, con una media mensual de 510 euros.