Obras para edificar la mayor nave frigorífica del Estado en un pueblo de Lleida

Publicado por Maria Molina Periodista Creado: Actualizado:

La empresa Romero Polo comenzó ayer los trabajos para construir un centro logístico en Els Alamús que albergará la mayor nave frigorífica hasta la fecha en España. Lo promueve la empresa Ondina Logístics Lleida SL, del grupo Primafrío, dedicado al transporte internacional de mercancías a temperatura controlada. Con este fin adquirió 85.000 m2 del nuevo polígono industrial, en la margen izquierda de la carretera que da acceso a la población desde la LL-11. Una máquina trabajaba por la mañana en el desbroce de los terrenos, como paso previo a urbanizarlos.

La junta de compensación, integrada por Ondina Logístics Lleida, el ayuntamiento y un particular, adjudicó las obras a Romero Polo por 3,6 millones de euros, según explicó el alcalde, Toni Bosch. El consistorio prevé sacar a subasta los 10.500 metros cuadrados de su propiedad y ya está redactando las bases para hacerlo. Según Bosch, a partir de ahora la intervención no parará y continuará con la extracción y excavación de tierras y el diseño de los viales para urbanizar la zona. Con este fin, el lunes se reunirán con la Casa Canal para ver la afectación en las conducciones de riego.

Primafrío construirá en la plataforma logística de este municipio del Segrià la mayor nave frigorífica del sector agroalimentario del Estado español, de entre 15.000 a 17.000 m2 de superficie, indicó Bosch. El planeamiento urbanístico de Els Alamús permite a la empresa edificar hasta 70.000 m2 de suelo con dos alturas.

El grupo ya tiene en Vilanova de la Barca otro centro logístico

El grupo logístico Primafrío consolidó sus planes de implantación en Lleida con la compra de un centro logístico de 15.000 m2 en el polígono de Vilanova de la Barca. Así lo confirmaron en enero fuentes municipales, que indicaron que la empresa ocupa las instalaciones “desde hace medio año” y tiene una plantilla de “entre cinco y diez personas”. La planta anteriormente había sido sede de la empresa de transportes Pascual de Térmens y podría llegar a emplear a 25 personas. El centro logístico, sa 8 kilómetros de la autovía A-2, dispone de oficinas e incluye un almacén frigorífico de 1.500 m². Por su parte, la planta de Els Alamús está cerca de la A-2 y la AP-2 y podría dar trabajo a un centenar de empleados. El ayuntamiento de esta localidad cree que, con su puesta en marcha, el pueblo podría superar los mil habitantes.