Publicado por Europa Press Creado: Actualizado:

San Juan de Dios Espanya ha comunicado este miércoles el nombramiento del doctor Josep Pifarré, hasta ahora director asistencial corporativo de la institución, como nuevo director general, en sustitución de Juan José Afonso, quien ha ocupado el cargo durante los últimos cuatro años.

Según ha detallado la institución, Pifarré es doctor en Medicina, especialista en Psiquiatría, licenciado en Psicología, graduado en Filosofía, máster en Bioética y Derecho, así como en Dirección de empresas. A lo largo de su trayectoria profesional, ha integrado la labor asistencial con la docente e investigadora, además de la gestión clínica.

Desde 2022, ha sido director asistencial de San Juan de Dios Espanya, responsabilidad desde la cual ha impulsado la coordinación del modelo asistencial y la continuidad de cuidados en el conjunto de la institución.

Antes, ha ejercido como gerente de la región sanitaria de Lleida del Servicio Catalán de la Salud; director de salud mental de GSS-Hospital Universitario de Santa María de Lleida y director médico de Sant Joan de Déu Terres de Lleida. Su actividad docente e investigadora, centrada especialmente en los ámbitos de la salud mental y la bioética, se ha desarrollado en la Universidad de Lleida y en el Instituto de Investigación Biomédica de Lleida.

Está acreditado como profesor titular por la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA) y como investigador de referencia por la Sociedad Española de Psiquiatría y Salud Mental y ha formado parte de juntas y órganos de gestión en varias entidades médicas y bioéticas en Cataluña.