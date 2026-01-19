SEGRE
última hora

S'eleven a 39 les víctimes mortals de l'accident ferroviari d'Adamuz

Ramon Prat i Pons

PREVERE DE LA DIÒCESI DE LLEIDA

Lliurà la seva ànima al Creador el dia 18 de gener als 80 anys, havent rebut els Sants Sagraments i la Benedicció Apostòlica.

El Sr. Bisbe, el Presbiteri Diocesà i els familiars de mossèn Ramon Prat, en assabentar els fidels de tan sensible pèrdua, agraeixen les mostres de condolença rebudes i preguen una oració pel seu repòs etern.

La Missa exequial, presidida pel Sr. Bisbe, tindrà lloc avui, a les 11.15, a l’església de Santa Maria Magdalena.

( Lleida, 19 de gener del 2026 )

Titulars del dia

* camp requerit
Subscriu-te a la newsletter de SEGRE

El més llegit

tracking