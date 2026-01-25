Anna Maria Morlans Abella
Ha mort cristianament el dia 23 de gener del 2026 als 70 anys.
El seu espòs, Josep Grau; filla, Ana Clavera; gendre, Carlos Amil; nets: Álvaro i Adriana; padrinet, Josep Peiró; tieta, cosins i família tota agraeixen les mostres d’estima i condolença rebudes i que la tingueu present en el vostre record.
El funeral tindrà lloc demà dilluns dia 26, a les 11.00 hores, a l’església parroquial de Sant Martí de Lleida.
( D. M. : Tanatori Jardí La Lleidatana. Camí de Montcada, s/n. Sala Montcada. . HORARI DE LA VETLLA: DE 10. 00 A 14. 00 I DE 16. 00 A 21. 00. Lleida, 25 de gener del 2026. )