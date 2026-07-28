SEGRE

Josep Ramon Casañé Albareda

‘HOUSE’

No ens en podem fer a la idea, que difícil imaginar un aplec sense tu.

Has estat una persona irrepetible i imprescindible per a tots nosaltres. Sempre alegre i de bon humor, honest, sincer, respectuós i conciliador.

El rei de la pista de ball, ningú com tu sabia el que era gaudir de la vida i la música.

El buit que ens deixes és immens, has deixat una empremta inesborrable en tots els que t’hem conegut.

Vola alt, amic! 

COLLA EL PUNTAZO

( Lleida, 28 de juliol del 2026 )

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