Una hamburguesa de Lleida se presenta para ser la mejor de España: "es lo que te cocinaría un ''pagès' de la Horta de Lleida"

La ciudad de Lleida tendrá representación al Campeonato Nacional de Hamburguesas 2026, que celebrará su sexta edición del 29 de enero al 1 de marzo de 2026. El establecimiento Nyam Nyam Nyam competirá con su propuesta, la 'Lleidatana', una hamburguesa que, según sus creadores, es "todo aquello que en una casa de 'pagès' de la huerta leridana te cocinarían".

La 'Lleidatana' está elaborada con un pan brioche de masa madre proveniente de un obrador artesano del norte de Catalunya. Su carne es una mezcla de cerdo picado con grasa del mismo animal, sal y pimienta, que evoca el sabor de una longaniza sin la tripa. Esta combinación se complementa con la salsa catalana más universal: el alioli. La hamburguesa la rematan con queso y cebolla.

Funcionamiento del Campeonato Nacional de Hamburguesas

El Campeonato Nacional de Hamburguesas es un certamen que congrega establecimientos de toda España. El objetivo principal es competir por el título de Mejor Hamburguesa de España 2026. La edición anterior, celebrada en el 2025, registró cifras récord, con la venta de más de un millón de hamburguesas durante el periodo de competición.

Los clientes tienen un papel fundamental en el desarrollo del campeonato. Pueden votar las hamburguesas que prueban en cada establecimiento participante, influyendo directamente en el resultado. A estas valoraciones populares se suma el criterio de un jurado profesional, que recorrerá el país para seleccionar las mejores propuestas. Estas serán las que competerán a la gran final, prevista para el 10 de marzo, donde se decidirá el ganador absoluto del certamen.