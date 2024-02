Vint anys de Facebook

Publicado por Verificado por Creado: Actualizado:

El dia 4 de febrer Facebook va celebrar el seu vintè aniversari. I, segons un estudi de la Universitat Oberta de Catalunya, ho ha fet a través d’un recorregut vital entre l’èxit per convertir-se en la primera xarxa social del món i connectar milions de persones, i el decaïment per la seva irrellevància i mala reputació. Envelleix i, encara que es manté dins l’enorme i poderós paraigua de Meta, la plataforma perd influència social, sobretot entre els més joves.

“Fa deu anys, Facebook encara era una xarxa relativament jove i molts adolescents l’empraven. Aquests usuaris avui ja són adults”, explica Ferran Lalueza, professor dels Estudis de Ciències de la Informació i de la Comunicació de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), que afegeix que “ha fracassat estrepitosament a l’hora de captar els adolescents d’aquesta última dècada, que la perceben com a antiga i demodé”.I les dades ho confirmen. Fa deu anys, la proporció d’adolescents que feien servir Facebook era del 71%, i actualment és del 33%, segons dades de l’últim informe de Pew Research: Teens, Social Media and Technology 2023.

Per què els joves han abandonat Facebook? Principalment, perquè se n’han anat a xarxes com TikTok, Instagram o Snapchat. “Aquestes noves plataformes desperten un interès més gran als joves, que, a més, hi troben un perfil d’usuari que s’assembla més a ells”, afirma Sílvia Martínez, directora del màster universitari de Social Media de la UOC.

En aquesta línia, Lalueza adverteix que “els joves busquen el seu propi espai, lluny del control parental, de manera que compartir plataforma amb els seus pares, o fins i tot amb els seus avis, els resulta una opció poc estimulant”. Per tot plegat, el que creix a Facebook avui per avui són els usuaris de més edat.

A Espanya la meitat són perfils de 40 a 64 anys, segons l’últim informe de The Social Media Family. “Facebook mostra resultats en els quals es registra un creixement de la franja d’edat més gran, en detriment dels usuaris més joves.

Els joves no han abandonat Facebook, sinó que segurament ni tan sols s’han donat d’alta a la plataforma”, adverteix Martínez, investigadora del Grup Mitjans i Entreteniment (GAME) de la UOC.“Aquesta xarxa té uns ritmes no tan accelerats com els d’altres plataformes, on predominen els vídeos curts i els missatges efímers; així, aquests usuaris més grans troben un espai una mica més pausat a través del qual poden connectar i en què es poden sentir més còmodes a l’estar més familiaritzats amb les seves dinàmiques de funcionament”, explica Martínez. Aquestes són algunes de les raons que sedueixen els perfils de més edat cap a aquesta xarxa: el perfil de l’usuari espanyol de Facebook és el d’una dona (53,4%), casada (8,76%) i d’entre 40 i 64 anys d’edat (50,6%).Però hi ha més raons, segons Lalueza, “a diferència del que passa en altres xarxes socials com Instagram o TikTok, no és tan fàcil que t’arribin continguts creats per algú a qui no segueixes”.

A més, “el risc d’accedir a continguts tòxics o de patir interaccions no desitjades pot ser certament menor, encara que això no signifiqui que tals continguts no estiguin presents en aquesta xarxa social ni que no hi abundin trolls i haters”, adverteix Lalueza. D’altra banda, la indefinició de la xarxa és un al·licient per mantenir cert públic.

“Quan jugues a liderar en volum d’usuaris, ser una xarxa el més generalista possible pot ser una aposta més productiva. No seràs la més moderna ni la més cool, però pots ser la més massiva”, detalla Lalueza.

I és que, encara que envelleixi, Facebook continua sent la reina, és la xarxa social amb més usuaris actius diaris del món: en concret, en té 2.064 milions, segons dades de Meta. Geogràficament, recull increments importants sobretot en la zona d’Àsia-Pacífic i la resta del món; en canvi, a Europa i als Estats Units es manté amb valors similars. “Facebook s’ha focalitzat sovint a créixer significativament en països on tenia menys presència per compensar així la caiguda d’usuaris en mercats que tradicionalment constituïen els seus principals bastions”, explica Lalueza.