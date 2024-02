Un art efímer a Mollerussa

Publicado por Vidal Vidal Verificado por Creado: Actualizado:

S’escau enguany el seixantè aniversari del concurs de vestits de paper de Mollerussa, convocat per primera vegada en 1964, i des d’aleshores amb caràcter anual, el dissabte més pròxim al 13 de desembre, festa de santa Llúcia, patrona de les modistes. Una bona forma de celebrar l’efemèride pot ser visitant el museu que aplega una selecció representativa d’aquest art efímer, no pas només per la bellesa o sumptuositat o complicació tècnica de les obres presents sinó pel material amb què han sigut confeccionades, en un annex de l’edifici del teatre de L’Amistat.

De dimarts a dissabte, a les 10, 11, 12, 15 i 16. Diumenges i festius, a les 10, 11, 12 i 13, sempre amb cita prèvia, trucant al 973606210 o al 687899925 o bé escrivint a info@museuvestitspaper.cat.

Es tracta de visites guiades d’una horeta i el preu és de 3,5 euros per cap, amb descomptes en cas de grups.

Els vestits exhibits, com ja s’ha ressaltat, no són de roba sinó de paper de diverses classes: crespó, egipci, de seda..

També reciclat o modernes innovacions diguem-ne importades com l’origami i el quilling. Per tant, hi estan prohibits els plàstics i papers plastificats o metal·litzats, així com la cola o la goma d’enganxar, perquè només s’admeten composicions cosides a mà o a màquina, amb el resultat de prodigiosos models confegits emprant fil de paper que imita a la perfecció ganxets, brodats, puntes de coixí i altres delicadeses tèxtils, si bé a base de cel·lulosa.

Sorprenen l’enorme destresa i la generosa dedicació inherents a cadascuna d’aquestes extraordinàries mostres d’artesania exposades darrere dels vidres que les protegeixen del seu gran enemic: la pols. Per fer-nos-en la idea, una de les més espectaculars, per bé que ho són quasi totes, és la còpia del vestit de coronació de la reina britànica Isabel II, a càrrec d’una dotzena de cosidores d’una llar de jubilats d’Alguaire, que va suposar 1.200 hores de feina.

Si el concurs es divideix en quatre categories –època, fantasia, moda actual i creadors emergents–, el museu respon a la mateixa classificació, en tres pisos distints, començant per dalt i després baixant, des d’una reproducció d’un taller de costura just a l’entrada i la galeria de peces premiades a les darreres edicions.

La Societat Cultural Recreativa L’Amistat, fundada en 1905, ocupa des del 1921 l’emplaçament actual, a peu de l’N-II al centre de Mollerussa, albergant un teatre cinema i un club de billar, entre altres activitats.

També el Cafè L’Amistat, renovat completament fa cosa d’un any, igual que la façana de l’edifici, ara plena de filigranes metàl·liques i extenses vidrieres. L’espai del bar restaurant és espaiós, diàfan, confortable i acollidor, decorat amb gust.

S’hi pot esmorzar, fer el vermut, dinar, berenar, sopar o simplement prendre alguna cosa. Servei de menjars informals: entrepans, tapes, amanides, torrades, hamburgueses i plats combinats, a més de menú de migdia els feiners.