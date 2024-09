Un jove es passa 265 hores sense dormir i els Guinness no l’hi reconeixen perquè la prova és perillosa

Reptes per no dormir - SEGRE

Els Guinness World Records són un escenari habitual per a persones que volen batre rècords insòlits. Però fins i tot en aquest món excèntric hi ha límits i des de 1997 els jutges no permeten rècords de “més temps sense dormir” per la seva perillositat per a la pròpia salut.

Això, no obstant, no va aturar Norme, un streamer australià, el qual va decidir intentar superar les 264 hores d’insomni sense l’ajuda d’estimulants, un rècord establert per Randy Gardner l’any 1964. Gardner ho va aconseguir amb poc més que Coca-Cola, música a tot volum i dutxes d’aigua freda.

Tot i això, la història d’aquest tipus de repte és més complexa. Després de Gardner, altres persones van superar aquest temps, encara que sense posar normes ni límits clars als recursos que podien utilitzar per aconseguir-ho.

Jim Thomas va romandre despert durant 266 hores i 30 minuts i l’any 1986, Robert McDonald va portar la fita fins a les 453 hores i 40 minuts. Norme, però, es va centrar en Gardner perquè era l’únic que l’havia assolit sense estimulants.El repte del jove australià, però, va ser tot menys tranquil.

YouTube va bloquejar la seva retransmissió, cosa que el va portar a canviar de plataforma: primer a Kick i després a Rumble. A més, la policia i els serveis mèdics el van visitar en directe preocupats pels efectes que tot plegat tenia sobre la seva salut.Al final, Norme va arribar a les 265 hores sense dormir i tècnicament va superar les 264 hores de Gardner.

Com hem dit, els Guinness World Records ja no reconeix aquestes fites i la seva marca no es considera oficial. Els experts adverteixen que la privació prolongada de son té conseqüències greus per a la salut, afectant la capacitat cognitiva, el sistema immune i el benestar físic i mental.Randy Gardner, que va ser supervisat pel doctor Dement durant el seu intent, va mostrar signes clars d’afectació mental a partir del quart dia, patint al·lucinacions i problemes de concentració.

Gardner no va patir disfuncions permanents, però altres persones, com McDonald, van experimentar pèrdues de memòria després d’aquests desafiaments. En definitiva, tot i que Norme va aconseguir fer-se un lloc a les notícies gràcies al repte, la ciència ha deixat clar que jugar amb la privació de son pot tenir conseqüències greus per a qui la pateix.

El cos difícilment recupera tot el descans perdut i els riscos de danys permanents són reals. Tot amb tot, és possible que Norme hagi inaugurat un nou repte viral per a streamers desesperats?

