Pobla de Cérvoles: un encantador racó de les Garrigues Altes

La Pobla de Cérvoles és un municipi situat a les Garrigues Altes, a la frontera amb la comarca del Priorat. Aquest encisador poble de muntanya, a 663 metres d'altitud, compta amb uns 200 habitants, una xifra que augmenta considerablement durant l'estiu i els caps de setmana gràcies al seu atractiu residencial i turístic.

Val la pena aparcar el cotxe, la moto o la bicicleta a la carretera que travessa el nucli, prop del bar i del restaurant on després es pot dinar. Des d’allí a tocar s’emprèn la lleugera baixada pel perpendicular carrer Major, per entremig de cases de pedra vista en què sovintegen dovelles, algun escut heràldic i llindes on consten dates de construcció dels segles XVII i XVIII.

Justament, al capdavall, l’església de a la Mare de Déu de la Jonquera data de 1728. Façana senzilla amb un campanar lateral baixet, d’una modèstia commovedora.

Acabant de baixar a la plaça principal, es descobreix a un cantó la bonica ermita de Sant Miquel, coronada per una espadanya sense campana, que guarda a dins una rèplica prou ben feta del retaule gòtic dedicat al mateix arcàngel, obra de Bernat Martorell (l’original és a la catedral de Tarragona). A través d’una finestreta i gràcies a la llum que s’encén per mitjà d’un interruptor des de fora estant, resulta factible la contemplació de la còpia força reeixida d’aquella petita meravella de l’art medieval.

A la mateixa plaça, pel costat del temple parroquial, crida l’atenció la presència d’un monument singular. Un individu esculpit en bronze seu sobre mitja bola del món amb un llibre a les mans.

Representa Josep Espasa i Anguera, fundador de l’editorial Espasa, nascut aquí en 1840. Just per darrere, un harmoniós edifici allargassat acull l’ajuntament i l’Ecomuseu de l’Oli, obert els diumenges al matí i punt de sortida de rutes guiades pel centre històric a partir de les 12 del mateix dia, concertades entre setmana al 973175151.

També es recomana visitar els dos cellers vinícoles locals, Mas Blanch i Jover, amb la seva Vinya dels Artistes, i Cérvoles. D’aquest darrer, ens n’ocuparem diumenge que ve, amb motiu del seu vint-i-cinquè aniversari.

El restaurant local, que ara es diu Les Cuines de la Llena, ha renovat gerència, mobiliari, decoració i oferta gastronòmica, les quatre coses en positiu, per a bé.

El menjador és ara més amable, modern i alegre. Pel que fa a la cuina, també ha guanyat en bon gust, varietat i presentació a taula.

Una proposta eclèctica, a preus raonables. Menú diari per 15,50 euros.

Dissabtes i diumenges, no un sinó dos menús a escollir. El de cap de setmana per 30 i l’anomenat Mariner per 29,50, que a part d’entrants i postres inclou algun tipus d’arròs i fideuà.

A banda, una carta força completa on destaquen carns i peixos, amb plats tradicionals i d’altres més creatius, alguns per compartir. Rebosteria selecta.