Descobreix un tresor mil·lenari al cor de Catalunya

Publicado por Vidal Vidal Verificado por Creado: Actualizado:

Al llarg d'aquest any 2024, s'està commemorant el mil·lenari de l'emblemàtica església de Sant Pere de Ponts, una joia del romànic català situada en un privilegiat enclavament a 486 metres d'altitud, envoltada d'alzines i amb impressionants vistes panoràmiques. Els actes culturals programats per celebrar aquesta efemèride converteixen aquest indret en una visita obligada per a tots aquells que vulguin gaudir d'una experiència gratificant per als ulls i l'esperit.

Els orígens d'aquest temple es remunten a l'any 1024, segons els primers documents trobats, encara que no és fins al 1091 quan se li concedeixen els drets eclesiàstics. La canònica agustiniana que allà s'establí va esdevenir un important centre religiós, econòmic i social de la contrada. Malauradament, el pas del temps i diversos episodis bèl·lics, com el saqueig i incendi per part de tropes absolutistes en 1839, van sumir el conjunt en un estat ruïnós.

La resurrecció d'un monument emblemàtic

No va ser fins a l'any 1975, amb la constitució de l'Associació d'Amics de Sant Pere de Ponts, quan es va iniciar una abnegada i tenaç tasca de restauració integral del monument, duta a terme amb gran criteri i rigor. Gràcies a la feina d'aquests voluntaris, avui podem gaudir d'aquest edifici formidable, de bellesa impressionant i volums equilibrats, amb una gran harmonia arquitectònica.

Sant Pere de Ponts és un exponent del romànic llombard, amb una sola nau capçada per tres absis en forma de trèvol, sota un poderós cimbori campanar de vuit cares. A l'exterior, destaquen les diverses portes d'arc de mig punt, les finestres geminades i els sarcòfags amb relleus.

El Tossal de les Forques i el castell de Ponts

A pocs minuts caminant des de l'església, s'alça el Tossal de les Forques, que possiblement deu el seu nom al fet que allà solien penjar els condemnats. Aquest turó acull les restes de l'antic castell de Ponts, de notable envergadura en el passat, amb una torre rodona i altes muralles. Aquest castell va ser quarter general dels comtes d'Urgell en algunes campanyes contra els sarraïns.

El restaurant Lo Ponts, cita obligada dels gurmets

Després de visitar aquest tresor mil·lenari, res millor que gaudir de la gastronomia tradicional de qualitat que ofereix el restaurant Lo Ponts, just quan celebra els seus 40 anys. Ramon Gaspà als fogons i Montse Junyent a la sala són els artífexs d'una cuina que és cita obligada dels bons gurmets a tot el Segre Mitjà.

Obert cada migdia, excepte els dilluns, i els dissabtes a sopar, Lo Ponts proposa un excel·lent menú dels feiners per 26 euros, caps de setmana a 32 i un exquisit menú degustació per 55 euros. Entre els clàssics de la carta destaquen l'escudella, els canelons de rostit, l'arròs de gamba amb camagrocs i cansalada, el bacallà amb guisat de morro i orella, la cueta de rap de llotja a la brasa, el fricandó de cuixa d'ovella Xisqueta o el cabrit de Tòrrec al forn de llenya. I per postres, no us perdeu la torrada de santa Teresa amb crema i gelat casolà de torró d'Agramunt. Tot això regat amb una selecció de vins molt completa.

Com arribar-hi

Per arribar a Sant Pere de Ponts, cal agafar la carretera C-1412a des de Ponts en direcció a Calaf. A uns 2 quilòmetres, trobarem l'indicador que ens conduirà per una pista asfaltada fins al pàrquing del conjunt monumental. Es recomana reservar amb antelació les visites guiades, que es fan els caps de setmana i festius a les 11h i a les 16.30h. També es pot visitar lliurement de dimarts a diumenge de 10 a 14h i de 16 a 19h.