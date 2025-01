L’església de Sant Jaume de Mollerussa: una joia arquitectònica inspirada en Itàlia

Publicado por Vidal Vidal Verificado por Creado: Actualizado:

Malgrat tractar-se d'un edifici modern, l'església de Sant Jaume de Mollerussa és una autèntica joia arquitectònica que mereix l'atenció dels amants de l'art per les seves dimensions i equilibri de volums. Situada ran de l'antiga N-II que travessa el nucli urbà de la capital del Pla d'Urgell, aquest temple figura com a monument inclòs en l'Inventari de Patrimoni Arquitectònic de Catalunya.

La construcció d'aquesta imponent església es va iniciar l'any 1949, i tan sols tres anys després, el 1952, ja era consagrada. Va ser erigida per substituir l'església vella, situada just a l'altre costat de la carretera, que havia quedat molt malmesa durant la Guerra Civil. El projecte va anar a càrrec de l'arquitecte diocesà Isidre Puig Boada, i el seu cost va ascendir a dos milions de pessetes de l'època, més 400.000 del campanar.

Estil arquitectònic i inspiració italiana

L'estil arquitectònic de l'església de Sant Jaume de Mollerussa es qualifica de tardoantic o historicista, amb una clara inspiració en les formes i mides italianes, concretament florentines. Tota de maó vist, l'edifici transmet una sensació d'elegància, consistència i lleugeresa, amb elements exempts com el campanar i el baptisteri, lleugerament apartats de la fàbrica principal.

La planta basilical consta d'una nau central més elevada i dues de laterals, separades per columnes de pedra d'Arbeca. El sostre imita un enteixinat, mentre que l'absis originari es va convertir el 1973 en un presbiteri amb vidrieres, mosaic i pintures al fresc. El mural del timpà, que representa el Sant Sopar, és obra d'Antoni Gorgues Gou.

Elements exteriors destacats

A primer cop d'ull, destaquen diversos elements exteriors de l'església de Sant Jaume de Mollerussa:

L'ampla i alta escalinata de tres trams amb dos replans entremig.

L'atri cobert de cinc arcades de mig punt per on s'accedeix a les tres portes d'entrada, amb la central coronada per un frontó.

La façana superior decorada amb arcs cecs i arcuacions emmarcant els finestrals.

Un harmoniós baptisteri octogonal annex, que mai ha estat utilitzat com a tal.

El prominent campanar de 40 metres d'alçada, que recorda un característic campanile venecià, construït amb 100.000 totxos i que acull les campanes Jaume, Mercè, Isidori i Rossenda, foses a Alemanya.

Vora l'església de Sant Jaume, el forn Guiu és un establiment bastant anterior al mateix temple, ja que data del 1868. Amb més de 150 anys d'història, la botiga actual disposa de cafetera i taules per degustar els seus excel·lents productes dolços i salats, com pizzes, coques de recapte, pans artesanals en gran varietat de formats i pastissos.

En resum, l'església de Sant Jaume de Mollerussa és un monument arquitectònic destacat, obra de l'arquitecte Isidre Puig Boada, que impressiona per la seva elegància, consistència i equilibri de volums. Amb una clara inspiració en les formes i mides italianes, aquest temple és un referent del patrimoni arquitectònic català de mitjan segle XX. A més, la seva proximitat al forn Guiu, un establiment amb més de 150 anys d'història, el converteix en un punt d'interès tant per als amants de l'art com per als amants de la bona gastronomia.