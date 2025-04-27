Dani Hernàndez: “coleccionar camisetas de fútbol es bonito, pero caro”

Publicado por E. MANJÓN Creado: Actualizado:

¿Desde qué año se dedica a coleccionar camisetas de fútbol y qué lo motivó a empezar?

Me gusta preguntar a mis amigos coleccionistas: ¿“En qué momento dejaste de tener camisetas y empezaste a coleccionarlas”? Hay un punto de inflexión, pero es difícil situarlo. Tuve la primera camiseta con 10 años. ¿Empecé entonces? Yo creo que no. Pienso que fue hace 5 o 6 años, cuando apareció un objetivo: tener todas las camisetas locales de la historia de Inglaterra. Tengo un vínculo con el fútbol inglés y me motivaba poder completar esta “subcolección”.

Usted es aficionado del Valencia. ¿Cómo le nace esta pasión? ¿Cuántas camisetas tiene del equipo?

Sí, mi corazón futbolístico ha acabado en lugares poco habituales para un chico de Tàrrega. Cuando empecé a seguir el fútbol, el Valencia tenía un gran equipo y competía como uno grande del fútbol. Entre sus jugadores había Pablo Aimar. Lo que sentí por el fútbol fue “Aimar a primera vista”, no concibo ser tan futbolero ni valencianista si él no hubiera vestido la camiseta blanco-y-negra. Desde entonces, 32 camisetas de un club que, por desgracia, no tiene nada que ver con aquel.

Llega un día que cree que puede compartir su colección a las redes sociales...

Sí, mi colección sólo la disfrutaba yo. Pienso que tengo muchos tesoros y muchas historias a compartir. Para mí el fútbol siempre ha sido: el juego, la cultura y la estética. Mi colección me deja hablar de esta estética y de mis gustos futbolísticos, con la intención de incluir la cultura con las camisetas como excusa perfecta.

¿A qué camiseta le tiene más estima y por qué? ¿Y cuál ha sido la más difícil de conseguir y la que más le ha costado?

Yo creo que aquella primera camiseta que tuve con 10 años con Aimar en la espalda es en la que le tengo más estima. Compite con la única camiseta utilizada en un partido que tengo: la de Oriol Romeu con el Southampton contra el Manchester City que me envió dedicada. La más difícil de conseguir también es la única “no original” que tengo.

El año 2014 el Valencia jugó un partido de pretemporada con una camiseta que no salió a la venta. Me enamoré como nunca y la estuve buscando. El año pasado, diez años más tarde, conseguí un modelo oficial, hecho por la empresa que las hizo en aquel momento. Técnicamente es oficial, pero no es original porque sólo se hicieron las justas por los jugadores. Lo que más he pagado por una pieza fueron 200 euros para la de Inglaterra 1988, pero teniendo en cuenta que hoy es el precio de una camiseta de un jugador con dorsal, considero que no es tanto. Tiendo a comprar de segunda mano, para gastar el mínimo.

¿Tiene un criterio para decidir qué camisetas añadir a la colección? ¿Hay alguna que no tendría nunca?

Tengo un criterio poco definido. Intento tener el máximo de los equipos de quienes soy simpatizante en cada liga y de aquellos jugadores que me han marcado, pero sobre todo, me baso en la estética. Si una camiseta me gusta y aparece la ocasión, cabe en la colección. Nunca me había planteado si hay alguna camiseta que no tendría nunca. No odio tanto ningún equipo para ser inflexible en este sentido. Aquellas que son más polémicas también tienen alguna cosa que explicar.

¿Qué consejo le daría a alguien que quiere empezar a coleccionar camisetas de fútbol?

¡Que no lo haga! No, de verdad, sobre todo que sepa cuándo puede destinar ahorros a este hobby. Es muy bonito pero también muy caro. Que no tenga prisa, que no le invada lo que ahora conocemos como FOMO. Ya llegará el día que aparecerá la camiseta que busca en alguna app de segunda mano. A mí lo que más me gusta es buscar. Encontrar es satisfactorio, pero buscar es lo que hace que encontrar sea satisfactorio. Paciencia y conocimiento.

¿Alguna camiseta que quiera conseguir próximamente?

Tengo una lista de deseos larga, aunque cada temporada la hago y nunca me acabo comprando la mayoría porque con el tiempo dejan de ser prioridad. Unos días después de responder a estas preguntas viajo a Italia y creo que caerá la camiseta local o el especial por los 125 años de la Lazio.