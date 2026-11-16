Anna Macià Armengol: “La IA ens pot ajudar a predir l’evolució dels pacients amb melanoma”
El projecte PredIHC-MEL de l’IRBLleida, amb el suport econòmic de l’associació Oncolliga, aspira a crear una eina basada en IA que permeti predir l’evolució dels pacients amb melanoma des del moment del diagnòstic. La iniciativa l’encapçala la investigadora del grup de recerca Patologia Oncològica de l’IRBLleida, Anna Macià Armengol
Quines són les dificultats amb què es troba el personal sanitari a l’hora de predir l’evolució i fer un seguiment del melanoma? El melanoma és una malaltia molt variable, i pacients diagnosticats en estadis similars poden tenir evolucions molt diferents. Actualment, les eines de què disposem no sempre permeten identificar amb precisió quins d’ells tenen més risc de desenvolupar metàstasi o de presentar una evolució poc favorable. Això dificulta tant la predicció del pronòstic com l’adaptació del seguiment i dels tractaments a les necessitats de cada pacient.
Quina és l’eina, doncs, que volen implementar? Un algoritme predictiu que farà servir tècniques d’intel·ligència artificial per analitzar conjuntament dades del tumor, informació genètica i característiques clíniques dels pacients. A partir d’aquesta informació, l’objectiu és que pugui estimar el risc d’evolució de la malaltia, ajudar a millorar el seguiment i predir la possible resposta a determinats tractaments.
Quina serà la relació entre el grup humà i l’algoritme? Personal especialista en bioinformàtica i bioestadística desenvoluparà l’algoritme. Després, l’equip investigador en validarà la capacitat predictiva a partir de dades obtingudes de diferents pacients. Més tard, es presentaran els resultats als comitès de melanoma dels hospitals, ja que l’eina està pensada com un suport a la presa de decisions mèdiques.
Quins factors són rellevants per crear l’eina predictiva? Caldrà integrar diferents tipus d’informació: les característiques del tumor observades al microscopi, l’expressió de determinats biomarcadors, les alteracions genètiques i les dades clíniques i patològiques dels pacients amb melanoma primari. També serà fonamental disposar de dades de qualitat i comprovar que les prediccions siguin fiables. Per això, desenvoluparem el model a partir d’una cohort de 145 pacients i n’avaluarem el funcionament en un grup independent de 75, per comprovar si les prediccions es mantenen en noves cohorts.
Què us hauria de permetre tot plegat? Combinar informació que ja obtenim als hospitals, com les característiques del tumor observades al microscopi, amb dades genètiques i clíniques, mitjançant eines d’IA. Això podria ajudar a identificar millor el risc de cada pacient i a orientar les decisions sobre el seguiment i els tractaments. A més, com que es basa en tècniques que ja s’utilitzen als centres hospitalaris, la seva futura incorporació a la pràctica clínica podria ser més viable.