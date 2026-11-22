Josep Sabater: “Quan perds un fill, el vincle que t’hi uneix entra en una nova dimensió”
L’escriptor Josep Sabater (Sabadell, 1956) resideix al Canadà, tot i que passa temporades a Vilanova de la Barca. La seva trajectòria vital, marcada per les pèrdues familiars, ha deixat una empremta important en la seva obra. Ara publica M’adreço a tu com qui et sap viu, un poemari que neix de la mort del seu fill i explora el dol, l’amor i la persistència dels vincles més enllà de l’absència
La vida l’ha portat de Sabadell al Canadà, passant per Vilanova de la Barca.
De petit vaig perdre els meus pares a causa del tràgic trencament, el 1959, d’una presa al sud de França. És una cosa que et deixa una forta empremta. Aleshores, la meva àvia materna em va criar a Sabadell, on temps després vaig conèixer la meva dona, que és canadenca. Ens vam casar, vam tenir dos filles a Catalunya i ens vam traslladar al Canadà, on va néixer el meu fill, a qui dedico el meu últim llibre. Hem alternat etapes vivint allà amb estades temporals aquí, concretament a Vilanova de la Barca, on vam trobar una llar.
En quin moment la literatura va començar a formar part de la seua vida?
De jove ja tenia una certa inquietud literària, però va ser durant el servei militar quan vaig començar a escriure petites reflexions i potser algun poema. La meva dona em va animar a continuar, perquè veia que m’agradava escriure. Amb els anys, aquella afició es va convertir en una activitat més constant, fins al punt d’escriure algun llibre. Finalment, al Canadà vaig participar en el primer certamen literari de la diàspora catalana. El va convocar precisament una persona relacionada amb Pagès Editors, i vaig obtenir-hi una menció honorífica. Des d’aleshores he publicat una dotzena de llibres.
L’escriptura l’ha ajudat a entendre o suportar adversitats vitals com la pèrdua i el dol?
Escriure ha estat una mena d’exercici de despullament, sobretot a través de la poesia. Probablement perquè vaig perdre els meus pares, i això et marca, tendeixo sovint a tractar temes com l’absència, la pèrdua... I això no és que et prepari per a la mort d’algú pròxim, però almenys no t’agafa totalment desarmat. Procuro treballar el dol de la millor manera que puc: creativament. La mort d’un fill trenca el cor. I en perdre’l vaig sentir que no podia guardar tot aquell dolor a dins: necessitava treure’l. Llavors vaig escriure sobre el que sentia i el que suposa una pèrdua d’aquesta magnitud. La poesia em va permetre alleugerir una mica aquest pes, encara que el dol no desaparegui mai del tot.
Al llibre hi ha un diàleg entre l’amor i la mort.
Els poetes sovint treballem aquests dos temes per trobar-hi un sentit. Crec que el dol per la pèrdua d’algú només s’explica per l’amor que li tens, que queda després de la seva mort.
Com es transforma el vincle amb una persona que estimava i que de sobte ja no hi és?
Quan un fill o una filla són presents, te’ls estimes i t’estimen, comparteixes converses i costums... Amb la seva pèrdua, el vincle que ens uneix entra en una nova dimensió, fins i tot més profunda per l’enyorança i un amor que no té els condicionants del temps i l’espai.
El seu poemari pot ajudar altres lectors?
Jo hi he trobat solaç, i crec que els lectors que han viscut situacions similars també en poden trobar. No diria que els pot consolar, sinó fer-los trobar un sentit a la tragèdia i acompanyar-los, perquè hi ha gent que arran d’una desgràcia es tanca en un món de pena i d’amargor. I s’entén, però el dol no ens ha de consumir.