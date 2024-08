Kilkenny, bressol del whisky irlandès

Publicado por Segre Verificado por Creado: Actualizado:

Sabíeu que Irlanda és el lloc on el whisky va trobar el seu nom? En el 700è aniversari del Red Book of Ossory, famós manuscrit del segle XIV que conté la primera descripció de la destil·lació d’aquest licor, s’exposa al públic per primera vegada, a la Catedral de Kilkenny, des del passat 29 de juliol. Aquesta efemèride és l’excusa perfecta per fer les maletes i marxar de viatge cap a la regió de Leinster, situada al sudest d’Irlanda, i endinsarnos en el mil·lenari llegat de l’art de la destil·lació. Slainté! (Salut).

El famós manuscrit The Red Book of Ossory fa 700 anys i és, juntament amb el whisky, el protagonista d’aquesta interessant ruta que us proposem pel comtat de Kilkenny, a la zona est d’Irlanda. Una terra d’aires medievals, amb molt d’encant i sobretot d’història. Situat només dos hores i mitja de vol des de l’aeroport del Prat i poc més d’hora i mitja en cotxe des de Dublín. Unes vacances inoblidables on passejareu, veureu i sobretot brindareu: slainté! El manuscrit, The Red Book of Ossory, va ser encarregat per Richard de Ledrede, bisbe d’Ossory entre els anys 1316 i 1360, i va ser escrit a la mateixa catedral de Sant Canice, a la ciutat medieval de Kilkenny. Consta de 79 pàgines de vitel·la escrites en llatí, francès i anglès antic i conté 60 himnes que Ledrede volia que el seu clergat cantés en lloc de fer-ho en la llengua vernacla del’època, així com una Carta Magna del rei Eduard III amb poemes i informació legal del segle XIV, com per exemple registres d’impostos i rendes dels veïns i comerciants.

Però el que fa diferent aquest manuscrit i internacionalment reconegut és que, entre les seves pàgines, hi ha la recepta més antiga registrada sobre la destil·lació del whisky, així com el primer esment a l’Aqua Vitae (o aigua de vida), dues paraules llatines que es van traduir al gaèlic com Uisce Beatha o Fuisce, i que va derivar en la paraula anglesa whiskey (whisky). És, per tant, el primer document escrit conegut que hi ha sobre la destil·lació de whisky, per això aquest any està d’aniversari. The Red Book of Ossory, anomenat així pel color vermell de la seva enquadernació, fa 700 anys i des del 29 de juliol es mostra per primera vegada al públic en el marc d’una exposició que portarà els visitants a la Irlanda del segle XIV i que escomplementarà amb lectures, xerrades i concerts. Serà a casa seva, el lloc on va ser escrit: la Catedral de Sant Canice, la segona catedral més gran d’Irlanda, només superada per la de Sant Patrici (Dublín).

La ciutat de Kilkenny es troba al costat del riu Nore i manté l’aspecte medieval del segle XIV

Tot i que The Red Book of Ossory és la primera referència escrita que es conserva sobre la destil·lació de whisky a Irlanda, es creu que realment el procés va arribar a l’illa entre el segle VIII i el segle XI i que va ser gràcies a un grup de monjos. Hi ha diverses teories sobre això. Una és que aquests monjos haurien après l’art de la destil·lació durant els seus pelegrinatges a Orient i haurien portat aquest coneixement de tornada a Irlanda. Una altra, que aquests monjos procedien realment de l’Orient Mitjà. Sigui com sigui, del que no hi ha dubte és que la destil·lació de whisky forma part de la cultura, la indústria i el paisatge d’Irlanda. Tot un tresor per descobrir Kilkenny, l’escenari perfecte

Kilkenny: petita, medieval i amb molt d’encant

Situada al costat del riu Nore, és una de les ciutats medievals més ben preservades d’Irlanda. Kilkenny ha sabut conservar el seu patrimoni històric i cultural i s’ha convertit en un lloc ple d’energia: trobareu centres d’artesania, restaurants, estudis d’artistes i botigues d’artesans a cada racó. Els seus magnífics edificis de pedra fosca, coneguda com el marbre de Kilkenny, fa que rebi també el sobrenom de la ciutat del marbre. Un d’aquests edificis és la Black Abbey. Aquest casalot va ser fundat al segle XIII i és molt famós per l’anomenada Finestra del Roser, una espectacular vidriera que ocupa gairebé per complet un dels seus laterals. Durant el passeig per Kilkenny, també podrem perdre’ns per carrers medievals i carrerons estrets i recórrer la Milla Medieval des de la catedral, d’estil gòtic an-glès, fins a l’imponent castell i els seus impressionants parcs i jardins. No ens oblidem del whisky.

Kilkenny a més de tastar el whisky es pot assaborir una bona cervesa

El Kilkenny Whiskey Guild (o Gremi del Whisky de Kilkenny) reuneix una desena d’establiments que compten amb una extensa varietat de whiskys i ofereixen degustacions, informació, maridatges i mixologia, per aprendre-ho tot sobre la història, la producció i els diversos estils del whisky irlandès. Així mateix aquesta agrupació d’artesans organitza interessants passejades guiades d’una hora i mitja de durada que arrenquen al castell i inclouen visita a Kyteler’s Inn, un famós pub l’origen del qual es remunta al segle XIII. També podem aprofitar el viatge per endinsar-nos al camp del comtat, per conduir, caminar o sortir amb bicicleta i sentir la màgia de l’Ancestral Est d’Irlanda, per seguir explorant ciutats i pobles al llarg del riu Nore. I per visitar, per exemple, la destil·leria Ballykeefe, que ha rebut nombrosos premis nacionals i internacionals.

Smithwick’s Experience

A Kilkenny podrem aprendre de whisky… i de cervesa! L’altra beguda nacional irlandesa. Concretamentde cervesa ale, el nom que es fa servir per parlar de les cerveses de fermentació alta i llarga, és a dir, aquelles en què el procés de fermentació ocorre a la superfície perquè el llevat encarregat de la fermentació flota durant uns dies abans de baixar al fons . Al centre de la ciutat, a la famosa Milla Medieval, que és el camí que separa la catedral del castell, hi ha Smithwick’s Experience, que ofereix visites guiades i degustacions. La cervesa Smithwick s’elabora a Irlanda des de l’any 1710 i la cerveseria va estar dirigida per la família Smithwick fins al 1965, quan va passar a ser propietat de Guinness. També podem visitar la famosa Rothe House, un complex de cases de comerciants d’estil Tudor construïdes entre 1594 i 1610.

Irish Whiskey 360 º, un web imprescindible

Hi ha whisky més enllà de Kilkenny? Per descomptat! Actualment, l’illa Maragda compta amb més de 50 destil·leries operatives i gairebé 30 ofereixen visites al públic. Tots els detalls, així com informació i propostes de rutes, estan recollits al web d’Irish Whiskey 360º. En aquesta pàgina podeu trobar diverses rutes del whisky que inclouen el cor de l’antic barri de destil·lació de Dublín i ens porten també fins a la luxosa finca Powerscourt, el bulliciós barri del Titanic de Belfast o la costa de Kerry, a la Ruta Costera de l’Atlàntic. Un viatge cultural i gastronòmic complet per descobrir l’art de la destil·lació i conèixer les singularitats i la qualitat del whisky irlandès