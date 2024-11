Txema Sanaüja, sabater dels circuits de MotoGP

Publicado por maria ribes vilà Verificado por Creado: Actualizado:

A Lleida, Txema Sanahuja ha creat molt més que un taller de reparació de calçat. Aquest artesà 2.0, apassionat pel seu ofici i pel motociclisme, ha trobat la manera de donar una segona vida a les botes, granotes i altres equipaments esportius dels pilots professionals. BOX 39, el seu nou local, no és només un espai per a la reparació, sinó que també és un lloc on els esportistes i clients se sentiran com a casa, entre amics, compartint històries i projectes. Entre la recerca constant de materials especials i l’entusiasme de la comunitat digital que l’envolta, s’ha convertit en un referent singular en el seu camp.

Sanahuja ha arranjat una màquina de cosir centenària per poder treballar les peces més complicades.Rafa Ariño

Amb només 35 anys i vuit anys d’experiència en la reparació de calçat, aquest jove lleidatà s’ha especialitzat en un camp molt particular, gairebé inexplorat a l’Estat espanyol: la reparació de botes i granotes per a pilots de motocicletes. Des de ben petit Txema Sanahuja ha estat apassionat pel món de les motos i el 2020, en ple confinament, va decidir transformar aquesta passió en un ofici únic. “Vaig pensar que si aquests equips de competició es trencaven s’havien de poder reparar d’alguna manera, donar-los una segona oportunitat”, comenta.

La passió per la feina l’ha portat a convertir-se en un expert autodidacta. “He hagut de buscar proveïdors arreu del món i adaptar màquines que inicialment només servien per al calçat convencional. La reparació de botes i granotes de motociclistes és un repte completament diferent”, diu. Les granotes estan fetes de materials complexos i variats com el cuir, la pell de cangur o el kevlar, cadascun amb propietats úniques de resistència i seguretat. La feina de Sanahuja no és només manual, sinó que requereix també una comprensió profunda dels materials amb els quals treballa. El cuir, per exemple, és altament flexible i ofereix protecció, però s’abrasa molt més ràpid que el kevlar, especialment en situacions de fricció extrema. “El kevlar, en canvi, és capaç de resistir la fricció fins a tres vegades més que el cuir”, explica, una propietat que el fa essencial en aquelles zones de l’equipament que entren en contacte amb l’asfalt durant una caiguda, com les espatlles o les cuixes.” Altres materials habituals són el niló balístic o el Gore-Tex. Cada material requereix un tipus de cola i de màquina diferent per a la reparació, cosa que Sanahuja ha après a base de pràctica, error i molta investigació. “És un treball minuciós, i cada petit detall compta. Una bota o una granota ben reparada pot significar la diferència entre la seguretat i el risc en cas d’accident.”

Precisió. Una de les característiques del seu treball és que té en compte fins a l'últim detall.Rafa Ariño

Sanahuja no está sol en aquest camí. El seu sogre ha estat un gran suport des del principi, compartint la mateixa dedicació pel treball ben fet i ajudant-lo en les tasques del taller. Casat i pare de tres fills, quan pensa en la família té clar que "són ells que m'animen cada dia a continuar aprenent i millorant. Sense el seu suport no hauria pogut arribar fins aquí", reconeix emocionat.

De Lleida a França, Itàlia i més enllà

La feina de Sanahuja ha travessat fronteres i és coneguda per esportistes d'arreu d'Europa. De fet, sovint rep encàrrecs de països com França, Itàlia i Portugal, ja que és una dels pocs, si no l'únic, amb aquest nivell d'especialització. "Més enllà del treball manual, és una responsabilitat molt gran. En cada cursa els pilots arrisquen molt i el meu objectiu és que el seu equip estigui en perfectes condicions", explica amb fermesa. Aquesta confiança s'ha traduït en encàrrecs per part de pilots de renom, encara que per ètica, Sanahuja prefereix no donar pistes ni detalls.

Per a ell cada peça té un valor especial, ja que la seva fina contribueix a la seguretat i rendiment dels pilots. "És com ser el mecànic de l'equipamnet, la persona en qui confien perquè el seu equip estigui en les millors condicions possibles. Saber que la meva feina els dona aquesta seguretat és molt satisfactori", afegeix.

L'especialització en equipació de motocicletes no ha subtituït els encàrrecs habituals d'un sabater, ja siguin bosses de mà, maletes, calçat de carrer o més esportiu. El sentit darrer del seu ofici és allargar la vida de tot el que es pugui reparar, sigui per a un jove que compteix amb moto o una senyora que surt a passejar.

En aquest sentit, com a part de l’expansió de serveis, Sanahuja ha decidit engrescar-se en reparar material d’esquiar. Tot i que admet no ser un esquiador experimentat, assegura que amb la seva capacitat autodidacta podrà oferir solucions de qualitat per a aquest nou sector. “No crec que sigui tan diferent del que faig amb les botes de moto; només cal entendre’n la tècnica i aplicar els materials adequats”, diu amb humor. La seva actitud optimista i la seva capacitat per aprendre el converteixen en un artesà versàtil, sempre disposat a explorar nous terrenys.

La comunitat digital: un altre

motor de creixement

Models. Per tal de garantir que les botes no perden la forma hi introdueix aquests ‘peus’.Rafa Ariño

Txema és un artesà modern, actiu i entusiasta a les xarxes socials, on interactua constantment amb seguidors i clients potencials. A Instagram (@box39official), on ja supera els 10.000 seguidors, organitza concursos, mostra les seves reparacions i ofereix consells sobre el manteniment de l’equipament esportiu. “És una eina poderosa per connectar amb gent d’arreu del món i per parlar d’un ofici poc conegut”, diu. El seu perfil està ple de contingut inspirador: des de vídeos de com arreglar botes amb desgast extrem fins a consells sobre com cuidar el cuir després del seu ús perquè la seua vida útil sigui més llarga. Les seves publicacions a Instagram i TikTok inclouen tant demostracions pràctiques com històries inspiradores dels clients que confien en ell per les seves reparacions. També organitza sessions de preguntes i respostes, un format que li permet establir un vincle amb els seus seguidors i oferirlos informació útil i personalitzada. Aquesta activitat ha fet que el seu nom arribi a atletes de diversos països, alguns dels quals l’han contactat personalment per demanar-li serveis específics´.

L’aposta per la innovació i l’artesania a parts iguals

Sovint rep pòsters o material signat com a mostra d'agraïment.Rafa Ariño

També té una màquina de rentat amb ozó i assecat al buit, un equipament avançat que permet desinfectar granotes sense danyar-ne els materials. Aquest servei, únic a Lleida i gairebé inexistent a l’Estat, és una mostra de la seva aposta per la innovació i la qualitat. “Aquest tipus d’inversió és necessària per oferir als clients un servei complet. Al final, la gent valora que puguis garantir no només la reparació, sinó també la neteja i la conservació de les seves peces”, explica. Combina aquesta innovació amb un esperit artesanal que es veu en cada detall del taller, des de les eines fins a la cura amb què el Txema tracta cada peça. “Aquesta és una feina que requereix paciència i dedicació, però també és una forma d’art”, comenta. “Els clients saben que, amb mi, no només reben un servei tècnic, sinó també un compromís personal en cada reparació.” Amb BOX 39 Lleida guanya un espai que és molt més que un taller de reparació. “Vull que els clients se sentin com a casa, que trobin un lloc on compartir la seva passió per l’esport.” El nou local ha estat dissenyat i moblat per ell mateix, amb l’ajuda d’un company, i inclou una petita cuina en la qual planeja oferir cafès i moments de conversa amb clients i amics, convertint l’espai en un club social per a esportistes de totes les disciplines. Per a Txema Sanahuja la seva feina és alguna cosa més que un ofici, és un estil de vida fet realitat.