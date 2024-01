El Màrius reubica a centenares de alumnos por las obras de la cubierta

El instituto Màrius Torres ha tenido que resituar a un centenar de alumnos, dentro del mismo centro, a causa de las obras de renovación de la cubierta, para sustituirla por otra más sostenible que permita ahorrar en consumo energético. El director, Eduard López, explicó que hace unos días tuvieron que “desalojar toda la segunda planta, antes de lo que nos pensábamos, así que hemos tenido que recolocar a grupos de Bachillerato y de laboratorios de biología y química”.

Explicó que a principios de curso ya analizaron qué zonas podrían utilizar cuando tuvieran que desplazar a estudiantes y optaron por unas aulas que estaban en desuso, así como por adecuar otros espacios para este fin. Detalló que el número de alumnos que han tenido que cambiar de clase alcanza prácticamente el centenar mientras que hay doscientos o trescientos afectados, que son los que hacían prácticas en el laboratorio que ha quedado fuera de servicio una hora por semana. Estos tienen que utilizar ahora otro de los laboratorios del instituto.El director indicó que esta reubicación es provisional, pero dijo desconocer por cuánto tiempo la deberán mantener. Todo depende del desarrollo de las obras. Los operarios están actualmente retirando las tejas antiguas, que sustituirán por otra cubierta más eficiente. El presupuesto de este proyecto es de 589.483,64 euros, financiados con fondos europeos.En la Escola del Treball aprovecharon las vacaciones navideñas para retirar el amianto del tejado, como publicó este diario. Al haber efectuado estos trabajos en periodo no lectivo no fue necesario resituar a alumnos, pero se sí deberá hacerlo cuando cambien las ventanas, trabajos que se han programado para la primavera, cuando ya no sea necesaria la calefacción. Entonces, se instalará a los estudiantes de las clases afectadas en la sala de actos, el claustro y el aula de formación para empresas.