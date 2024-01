Un estudio constata un aumento notable del agotamiento extremo entre los sanitarios de Lleida

Publicado por Marc Carbonell Verificado por Creado: Actualizado:

El agotamiento profesional –o síndrome de burnout– de los médicos y enfermeras de Lleida ha aumentado “significativamente” entre 2016 y 2021, según un estudio liderado por el jefe del servicio de Urgencias del hospital Arnau, Oriol Yuguero. El desgaste de los sanitarios hace ocho años se cuantificaba en 39,5 puntos y afectaba de forma extrema al 17,6% de los sanitarios, y en 2021 subió hasta los 49,7 puntos y afectaba al 21,7%. Asimismo, el estudio constata que la empatía de los profesionales con sus pacientes aumenta con el paso de los años, pero también lo hace su agotamiento emocional, especialmente entre los más jóvenes.

Las encuestas a un centenar de médicos y enfermeras que los investigadores llevaron a cabo en 2016 mostraron que los sanitarios más empáticos eran los que menos sufrían de burnout. “La sorpresa que nos llevamos en 2021 fue que la empatía aumentó mucho, pero también lo hizo el agotamiento profesional”, explica Yuguero, que valora que “el sistema no ha previsto que los profesionales puedan sufrir, y los que más se implican con sus pacientes son los que se han quemado más”. Los sanitarios que estaban más “quemados” en 2016 tenían entre 31 y 40 años. Cinco años después eran los que tenían entre 41 y 50, principalmente debido a su mayor agotamiento emocional, que aumentó de forma notable en todas las edades y especialmente en los menores de 30 años. Los profesionales más jóvenes también son los que han sufrido un mayor descenso de su realización personal.“Los sanitarios de Urgencias son los que más se queman, por lo que he intentado hacer cambios organizativos como eliminar las guardias de 24 horas y fomentar proyectos de investigación”, explica Yuguero, que asegura que la pandemia agravó la situación y que “nos ha enseñado que debemos promover otro tipo de liderazgos, no podemos estar organizados igual que hace 30 años”.

Por otra parte, Yuguero afirma que “seguimos teniendo una afluencia importante de pacientes” en Urgencias del Arnau, sobre todo con gripe A. “Parece que el pico empieza a bajar, pero seguimos teniendo mucho volumen de pacientes graves”, aseguró el jefe del servicio. El alud de urgencias llevó a poner en marcha una consulta extra con médico y enfermera. Yuguero prevé que continuarán siendo necesarios “como mínimo hasta el 1 de marzo”, cuando se prevé que empiece a disminuir la presión asistencial. Sin embargo, “hemos podido abrir una unidad de corta estancia que ayuda a tener más rapidez con las altas”, concluye.