Detectan trazos de perfil pedófilo en un acusado de violar a su hijastra

La Audiencia de Lleida juzgó ayer a un hombre acusado de violar a su hijastra cuando esta tenía entre 8 y 9 años y los psicólogos del departamento de Justicia señalaron que habían detectado trazos que corresponden al perfil pedófilo. Así lo declararon ayer durante la vista mientras que otros psicólogos dieron plena credibilidad al relato de la niña. La sala pudo escuchar la prueba preconstituida en la que la menor relata los hechos denunciados. Según explicó a las psicólogas, se encontraba en el domicilio familiar en Lleida ciudad, tumbada en el sofá, cuando su padrastro entró, la cogió en brazos y la llevó hasta la habitación. “Me puso en la cama, empezó a tocarme, darme besos con lengua y me puso su cosa dentro de mi agujero”, relató. La niña dijo que le hizo daño y que el acusado paró cuando entró la madre de la niña. La mujer declaró que insistió al ver que su hija no estaba bien y que la niña le acabó contando lo sucedido, momento en el que, dijo, echó de casa al acusado y llevó a la niña al médico. La menor dijo que no era la primera vez que ocurría. Un médico forense declaró que la niña presentaba una zona enrojecida en la parte de la vagina pero no se hallaron pruebas de ADN ni semen.

Por su parte, el acusado, que se encuentra en prisión preventiva tras la denuncia, en junio de 2022, negó los hechos de forma rotunda. “Jamás le haría daño a un niño y menos a una que he cuidado como si fuera hija mía”. El hombre atribuyó la denuncia a una venganza de su pareja tras romper él la relación. La Fiscalía pidió una condena de 14 años de prisión al considerar que es autor de agresión sexual, petición que la acusación elevó a 15 años. La defensa, por su parte, solicitó la absolución.