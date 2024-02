Detectan siete casos de tos ferina en el Episcopal de Lleida en quince días

Siete casos de tos ferina han sido diagnosticados en los últimos quince días en el colegio Episcopal de la ciudad de Lleida. El primero fue detectado el pasado 18 de enero, según confirmó ayer Salud, y desde entonces se han añadido otros seis contagiados. Se trata del segundo brote de esta enfermedad en un centro educativo del Segrià en apenas dos meses, después del que afectó al instituto de Alpicat, en el que se registraron once casos entre el 30 de noviembre y hasta mediados de diciembre, según el departamento.

Salud Pública está aplicando el protocolo, que incluye el aviso a las familias de los alumnos de la clase de los afectados. En una carta se les recomienda que acudan al Centro de Atención Primaria en caso de sufrir un cuadro de tos y no acudir a la escuela. El departamento remarca que la tos ferina es una de las enfermedades contra la cual hay una vacuna incluida en el calendario de vacunas sistemáticas. Por eso, aconseja la actualización del estado vacunal de los niños, aunque apunta que la efectividad de esta inmunización no es total los vacunados podrían contagiarse, pese a que no es frecuente que ocurra.Esta patología está provocada por una bacteria altamente contagiosa y se transmite por contacto directo con las secreciones respiratorias o a través de gotas de saliva de los enfermos. Su presencia llegó a ser muy escasa en Catalunya y en toda España, aunque nunca llegó a desaparecer del todo y ha repuntado en los últimos años. Esta situación suele relacionarse con un retroceso en la aplicación de vacunas.

Más categoría para enfermeras y técnicos sanitarios

El conseller de Salud, Manel Balcells, se reunió ayer con la ministra de Sanidad, Mónica García, en la sede del ministerio y destacaron que trabajan conjuntamente en la reclasificación de las categorías de las enfermeras y de los técnicos sanitarios, así como en un nuevo estatuto marco en este 2024. Defendieron el diálogo con el sector y su voluntad de atender sus demandas. Durante la reunión, unas 500 enfermeras convocadas por el sindicato de Infermeres de Catalunya se concentraron frente al ministerio para exigir la reclasificación A1 (ahora son A2), así como el reconocimiento de especialidades enfermeras y la jubilación a los sesenta años. Además, la ministra y el conseller coincidieron en la necesidad de reforzar la Atención Primaria y la salud mental, cuestiones en las que se emplazaron a trabajar conjuntamente.