Inteligencia artificial y más cámaras en la calle para prevenir delitos

La Paeria prevé instalar más cámaras en la vía pública e incorporar en la Guardia Urbana tecnología como la inteligencia artificial (IA) con el objetivo de prevenir delitos. Así lo prevé el plan local de seguridad, que presentaron en comisión. “Apostamos por innovaciones tecnológicas que repercutirán muy positivamente en la organización y efectividad de la seguridad. Especialmente la tecnología que nos permita detectar situaciones delictivas o peligrosas y evitar que se produzcan”, afirmó el alcalde, Fèlix Larrosa. La propuesta es avanzar en aplicar sistemas de vigilancia inteligentes, como el uso de IA para analizar datos y prever patrones de criminalidad o identificar áreas de riesgo, el uso de drones de vigilancia para patrullar áreas grandes o de difícil acceso y la instalación de cámaras y sensores, para lo cual ha destinado 200.000 euros en el presupuesto de este año.

El plan quiere potenciar también la proximidad . “Hay que implicar a la ciudadanía y mejorar su comunicación con la Urbana, que podría ser con aplicaciones móviles de seguridad ciudadana para reportar hechos delictivos, incidentes o emergencias de manera rápida”, señaló Larrosa. Destacó, igual que hizo la edil de Seguridad, Cristina Morón, que el nuevo modelo de seguridad incorpora por primera vez la perspectiva de género de forma transversal, “que hasta ahora se había obviado”, también con planificación de “seguridad urbanística”. En este sentido, recordó que invertirán 8,6 millones en reforzar 15.000 puntos de luz para mejorar la percepción de seguridad. Apuntó que en las próximas convocatorias de agentes de la Urbana el 30% de plazas estarán reservadas para mujeres (ahora son 29 de 239 agentes).El plan se ha elaborado a partir de datos proporcionados por administraciones y cuerpos de seguridad, grupos de entidades y encuestas a 500 ciudadanos anónimos. El documento establece también como objetivos la promoción del civismo, la mejora de la seguridad viaria y la movilidad, la reducción de la violencia machista, optimizar la organización de la Urbana y el aumento de la protección de la ciudadanía ante riesgos externos. “La seguridad es un tema que preocupa. No podemos permitir que siga habiendo percepción de impunidad a la hora de cometer delitos ni la reincidencia”, subrayó Larrosa.El documento se someterá a votación el 8 de marzo en la junta local de seguridad, una vez se incorporen las propuestas que presente la oposición.

El PP ve ‘blanqueo’ de la inseguridad y ERC y Comú, opacidad

El jefe de la oposición, Xavi Palau (PP) cree que el plan de seguridad “parte de un diagnóstico erróneo, ya que sostiene que la percepción de la seguridad en la ciudad es elevada pese a que las estadísticas de criminalidad van en aumento”. Dice que no negociarán el plan con el gobierno “mientras no asuma que tenemos un problema de seguridad que hay que remediar. Sería como aceptar el blanqueo de la inseguridad y no queremos ser cómplices”, subrayó. “La ciudadanía espera acciones contundentes y consensuadas para garantizar su seguridad”, remarcó. Por su parte, ERC denunció que la oposición no ha podido participar en la elaboración del plan y que no se les ha facilitado. El edil Juanjo Falcó cree que la concejalía “ha malgastado una magnífica ocasión de trabajar con todos los grupos para conseguir el máximo consenso.” Además, denunció “inacción” al no poner en marcha un bus lanzadera entre Magraners y el centro. El Comú también denunció “falta de transparencia”. “Es decepcionante ver como el PSC intenta usar el plan con finalidades políticas”. Vox trasladó a la comisión peticiones de Loteutaxi como instalar marquesinas en las paradas de la estación de tren y la Zona Alta, rebajar tasas y poder poner cámaras en taxis.