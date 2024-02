Adif medirá vibraciones y ruido de trenes en 9 casas de l'Horta 24 horas

Publicado por Segre Verificado por Creado: Actualizado:

Adif medirá durante 24 horas el ruido y las vibraciones de los trenes de alta velocidad que pasan por el bypass de l’Horta en nueve viviendas después de que sus propietarios presentaran reclamaciones por daños estructurales, que atribuyen al paso de los convoyes. Según informaron fuentes de la subdelegación del Gobierno Central en Lleida, a partir del lunes Adif contactará con los vecinos para fijar los días para hacer las mediciones. Se tomarán datos y muestras durante 24 horas y, en el caso de que los ruidos y vibraciones de los trenes superaran los límites legales, Adif encargaría más estudios complementarios, como por ejemplo de la geología, de la infraestructura ferroviaria o de la estructura de las viviendas.

Paralelamente, el ente estatal hará otra medición en un equipamiento en l’Horta. Hasta ahora, Adif solo había hecho dos mediciones, que se llevaron a cabo después de que una treintena de vecinos denunciaran a mediados de noviembre la aparición de grietas en sus casas por culpa del paso de los trenes.

El paro laboral lo convocó el sindicato CCOO para pedir la jornada de 35 horas semanales en Renfe

Por su parte, los vecinos de l’Horta han encargado a una empresa especializada un estudio para analizar si los daños en sus casas están causados por las vibraciones que provoca el constante paso de trenes y si superan el límite legal. Por su parte, el asesor de l’Horta de la Paeria, Joan Queralt, y una arquitecta municipal visitaron en enero viviendas agrietadas y Queralt se ofreció a mediar con Adif “una vez se conozcan las causas que provocó la aparición de las grietas”.

Once convoyes anulados por un paro sin incidentes

La huelga convocada ayer por el sindicato CCOO en Renfe tuvo poca afectación en Lleida más allá de los once trenes de alta velocidad o regionales con parada en la capital anulados, y apenas hubo quejas de los viajeros.De los convoyes con salida desde Lleida hacia Barcelona se cancelaron el Regional Express con salida a las 15.36 horas; los Avant de las 17.55 y de las 19.23 y el Alvia de las 20.58 horas. En sentido contrario se suspendieron el Alvia que sale de Barcelona a las 9.57, los Regionales Express de las 12.03 y el de las 14.00, así como los Avant de las 17.13 y de las 21.13 horas. Entre Lleida y Madrid no se canceló ningún tren, al igual que la línea que va a Navarra y el País Vasco, mientras que el Alvia de las 9.59 en dirección a Zaragoza se suspendió, y en sentido inverso se canceló el Alvia que sale a las 19.52 horas de la capital aragonesa.Fuentes de Renfe señalaron que en el conjunto del Estado la huelga transcurrió sin incidencias y al mediodía tenía un seguimiento del 3,07%. Este paro laboral convocado por CCOO era para reivindicar la eliminación de las categorías de ingreso en Renfe y la implementación de la jornada de 35 horas semanales en Adif. Desde el sindicato señalaron que no descartan convocar más movilizaciones si Renfe no atiende sus peticiones.