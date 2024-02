Lleida, con 80 casos, tiene la mayor tasa en Catalunya de la escalada de tos ferina

Las comarcas de Lleida ya han registrado en el primer mes y medio de este año una ochentena de casos de tos ferina, cuando en todo 2023 fueron 77, según datos confirmados por el departamento de Salud. La incidencia de esta infección respiratoria aguda, provocada por una bacteria muy contagiosa y que causa una tos persistente, ha experimentado en el último año un gran ascenso en toda Catalunya, pero es en Lleida donde más se ha incrementado proporcionalmente la tasa por cada 100.000 habitantes. Según la Red de Vigilancia Epidémica de Catalunya, ha pasado del 0,23 en 2022 al 18,77 en 2023, y por ahora en 2024 está en el 15,5.

Pediatras consultados indicaron que están diagnosticando muchos casos en Lleida, mayoritariamente en niños que ya no son pequeños y en adolescentes, no en bebés ni en niños de corta edad. Subrayan que no ha habido casos graves. Se trata con antibióticos, pero la tos suele perdurar varias semanas tras acabar el tratamiento. Apuntan que la efectividad de la vacuna contra esta enfermedad, cuya última dosis se inyecta a los 6 años, va perdiendo eficacia con el tiempo, pero aseguran desconocer las causas concretas del aumento actual de la incidencia de la infección. En todo caso, señalaron que corresponde a Salud estudiar las razones y subrayaron que cíclicamente se producen estas situaciones. En este sentido, el Informe sobre la situación epidemiológica de la tos ferina en Catalunya 2014-2024 destaca que los brotes se producen de manera cíclica y que el último fue en 2015. “Desde entonces que produjo un descenso, que se incrementó durante la pandemia (de Covid), influenciado sobre todo por las medidas restrictivas que redujeron drásticamente el contacto entre la población. Ahora venimos de un periodo postpandemia en el que prácticamente no había casos”, detalla, y añade que “tenemos unas vacunas que protegen de la enfermedad y de la infección, pero esta protección se va perdiendo a lo largo del tiempo y de manera cíclica aparecen estas olas”.

Uno de los últimos brotes en Lleida se ha producido en la escuela Fedac de la capital, con 7 casos, según Salud, el primero de ellos detectado el pasado día 8. El centro asegura que han sido solo 3 y que la situación está controlada. A mediados de enero hubo otro con 7 contagiados en el colegio Episcopal, también en Lleida ciudad, y entre noviembre y diciembre del año pasado se produjo otro con 11 en el instituto de Alpicat. En todos, Salud Pública aplicó el protocolo que incluye el aviso a las familias de los alumnos de la clase de los afectados para que acudan al Centro de Atención Primaria en caso de tos. Salud incide también en llevar al día la vacunación (ver desglose). La tos ferina es una enfermedad de declaración obligatoria individualizada y las actuaciones preventivas se dirigen fundamentalmente a proteger a los lactantes vacunando a las embarazadas, inmunizar a los niños e intentar disminuir la incidencia en adolescentes y adultos que actúan como fuente de infección.