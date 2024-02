El plan para impulsar productos de l'Horta de Lleida se queda sin ayuda europea

Publicado por Segre Verificado por Creado: Actualizado:

La Paeria no ha conseguido la financiación de fondos europeos Next Generation que solicitó para revalorizar los productos agroalimentarios de l’Horta y mejorar su comercialización en el mercado municipal de Balàfia, y que incluía mejoras también en el de Camp d’Esports y el Mercado Central. Se trata del proyecto “Lleida, ciutat d’horta, ciutat de mercats”, con un coste de 1.133.767,58 euros y que fue presentado en abril de 2023. En la comisión de Buen Gobierno celebrada ayer se informó de que el 27 de julio se recibió una resolución de desestimación, con el argumento de que el ayuntamiento no había subsanado defectos en la solicitud (aunque el gobierno municipal defiende que sí se hizo por vía del registro del ministerio). La teniente de alcalde y concejala de Buen Gobierno, Carme Valls, afirmó que en agosto presentaron un recurso de alzada y añadió que al haber pasado más de tres meses sin haber obtenido respuesta “el silencio en estos casos es negativo”, por lo la ayuda solicitada se considera definitivamente denegada.

En la presentación del proyecto, el ayuntamiento destacó que el objetivo era “incrementar la resiliencia del aprovisionamiento de productos alimentarios principalmente frescos de la ciudad, seguros y saludables”, así como “poner las bases para hacer más eficientes las cadenas de comercialización de los productos de l’Horta e incrementar el conocimiento por parte de la ciudadanía”.

Constaba de ocho actuaciones distribuidas en tres equipamientos municipales. En en mercado de Balàfia preveía habilitar un punto de comercialización de para productores de l’Horta, así como la rehabilitación del edificio con medidas de ahorro energético. En el mercadillo del Camp d’Esports, impulsar la competitividad para captar nuevos clientes, generar oportunidades y mejorar la accesibilidad con una integración de una oficina, un punto de información y asistencia a los usuarios, mejor iluminación y una nueva distribución de la zona de productores de fruta y verdura. Y, por último, en el Mercado Central, tenía previsto instalar un sistema de control inteligente para la accesibilidad a los docks, mejorar la gestión de residuos, construir un almacén e impulsar la eficiencia energética.