Una familia pide ayuda a 5 días de su desahucio en Lleida

Una familia con una niña de dos años que está okupando una vivienda en Lleida denunció este miércoles que no tienen alternativa habitacional a pocos días de que sean desahuciados. Según explicaron los propios afectados, “entramos a vivir en un piso de okupas por necesidad, no teníamos otra alternativa porque a pesar de que tengo trabajo fijo no nos quieren de alquiler en ningún lado y no puedo asumir este gasto yo solo”, señala el padre de familia, que detalla que su mujer está de baja por enfermedad. La pareja dijo que cuando tuvo constancia de que serían desahuciados fueron a la Paeria para entrar en la mesa de emergencia, “pero dicen que tenemos que esperar varias semanas porque no hay pisos disponibles y el desalojo es en 5 días”, aseguró la madre. La pareja volvió a pedir a la Paeria “un alojamiento de urgencia para no acabar en la calle, estamos desesperados y no sabemos qué hacer”.